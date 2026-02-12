Sport
Gigi Becali l-a distrus pe Octavian Popescu: „Săracul, nu mai e fotbalist!" Ce a spus de Matei Popa

Gigi Becali l-a făcut praf pe Octavian Popescu, cel care a ratat cea mai mare ocazie a FCSB-ului în remiza de la Craiova, din Cupa României Betano, scor 2-2. Patronul campioanei l-a lăudat pe Matei Popa
Cristian Măciucă
12.02.2026 | 23:14
Gigi Becali la distrus pe Octavian Popescu Saracul nu mai e fotbalist Ce a spus de Matei Popa
Gigi Becali l-a distrus pe Octavian Popescu: „Săracul, nu mai e fotbalist!" Ce a spus de Matei Popa.
Gigi Becali și-a pierdut definitiv încrederea în Octavian Popescu. Mijlocașul ofensiv al roș-albaștrilor a ratat o ocazie uriață în U Craiova – FCSBS 2-2 din Cupa României Betano și l-a dezamăgit pe patron.

Gigi Becali a dat de pământ cu Octavian Popescu după U Craiova – FCSB 2-2

Octavian Popescu a fost integralist în U Craiova – FCSB 2-2, din Cupa României Betano. Extrema stângă a roș-albaștrilor nu trebuia să fie titular pe „Ion Oblemenco”, dar i-a luat locul lui Mihai Toma chiar înaintea jocului. În minutul 80, la scorul de 2-2, Tavi Popescu putea marca golul victoriei pentru roș-albaștri, care ar fi însemnat calificarea în sferturile Cupei României Betano. Becali a explicat și de ce îl folosește pe Matei Popa în locul lui Ștefan Târnovanu.

„De Octavian Popescu ce să mai zic… săracul nici măcar nu mai este fotbalist. Cum să spuneți că eu nu-l folosesc pe Târnovanu pentru că nu este vandabil. Noi avem probleme cu jucătorii U21. Cum să nu mai fie vandabil portarul echipei naționale? Am vrut să-l folosesc pe Toma pentru că nu mai aveam jucători.

Pe Octavian Popescu îl compari cu Toma? Acum un an era geniu, dar acum nu mai e. Acum un an îmi spunea Florinel Coman că este conștient că nu poate juca în fața lui”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport 1.

Ce se întâmplă cu Florin Tănase, care a ieșit accidentat de pe „Ion Oblemenco”

Gigi Becali a comentat și situația lui Florin Tănase. „Decarul” campioanei s-a accidentat în minutul 7 și a fost înlocuit cu Mihai Lixandru. Întrebat de moderatorul Radu Naum dacă Tănase se va duce la „vraciul” Marijana, Becali s-a enervat și a devenit ironic.

„Tănase nu are nimic, doar s-a prefăcut. Așa a fost strategia noastră. Dacă voi întrebați, faceți caterincă. Azi este joi, mâine e vineri, noi jucăm duminică și tu-mi zici dacă se duce la Marijana? Asta nu e caterincă? S-ar putea să joace duminică, ce mare lucru?

A simțit ceva, dar s-ar putea să nu aibă nimic. Am stabilit că ăsta nu este un meci pe care noi ne interesează. Ne-am gândit să fie ei mai bine în Cupă, ca să-i avem în play-off. Mă interesa Cupa, că dacă nu mă interesa îi ziceam lui Feșnic ce băiat deștept e. Nu pot să spun echipa. E secret. Nu este un joc la care să divulg. Craiova este o echipă valoroasă, nu fac ca și cu ceilalți. Este un meci foarte important pentru noi. Este decisiv. E rău dacă nu câștigăm, dar depinde ce se mai întâmplă cu celelalte”, a adăugat Gigi Becali.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
