Gigi Becali l-a făcut pe Gică Hagi să râdă cu lacrimi la Super Gala Fanatik 2024: „Kopic, la anul vreau să iau eu antrenorul anului”. L-a „taxat” și pe prietenul Dan Șucu

SUPER GALA FANATIK 2024 l-a prins într-o formă de zile mari pe Gigi Becali, omul anului în sportul românesc. Patronul FCSB i-a pus gând rău lui Zeljko Kopic și l-a „taxat" pe prietenul Dan Șucu de la Rapid București.

Gigi Becali, show la Super Gala Fanatik 2024! Ce mesaj i-a dat un fost fotbalist de la FCSB: „Ai mai făcut un milionar”

la SUPER GALA FANATIK 2024. Patronul „roș-albaștrilor” și-a cerut scuze în fața lui Răzvan Burleanu, Istvan Kovacs și Dan Șucu, omologul său de la Rapid București.

Totuși, patronul nu a ezitat să-l „taxeze” pe Dan Șucu atunci când a avut ocazia. Gigi Becali a vorbit și despre gestul lui Andrei Cordea, care i-a transmis un mesaj sincer zilele trecute pe care latifundiarul din Pipera l-a dezvăluit.

„Știu că domnul Șucu este un om mai bun ca mine, nu mi-a răspuns niciodată indiferent de câte ori l-am supărat. Acum o să îi răspund, pentru că a susținut-o pe Lasconi. O să îi spun așa, nu o să fac statistici și calcule, nu o să mă laud cu 800 de juniori.

Faptele vorbesc pentru mine, nu am nevoie de vorbe să mă laud la fotbal. Domnul Kovacs nu este aici, dar să îi spuneți voi că în urmă cu 15 ani spuneam că este cel mai bun arbitru. Eu vreau să vă spun niște sentimente pe care le-am trăit, să mă laud și eu cu faptele.

M-a sunat Cordea și mi-a spus: «Îți mulțumesc că ai mai făcut un milionar». Am vorbit cu Pintilii, i-am spus lucrul ăsta și mi-a zis: «Eu vreodată eram milionar dacă nu erai, eram la Lignitul Oltenia și cine știe ce serviciu aveam acum»”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali: „Kopic, la anul vreau să iau eu antrenorul anului”

„Să vă mai spun încă ceva, trebuie să spun să le aduc aminte unora care mă critică. Nu s-a vândut în România și nimeni nu a vândut jucători de peste 10 milioane, eu am vândut trei. Când am intrat în fotbal am spus că vom juca în Liga Campionilor și vom aduce Real Madrid la București.

Mă cutremur și acum când mă gândesc ce am spus atunci și ce a făcut Dumnezeu, mi-a auzit cuvântul și a făcut așa. Te duci în Liga Campionilor, dar să pici cu Real Madrid din prima tragere, aici numai Dumnezeu a pus mâna.

Vreau să vă mai spun un lucru, toate echipele care au intrat în Liga Campionilor trebuie să îmi mulțumească mie pentru că nu au intrat prin eliminare, ci prin coeficient. Este adevărat că o parte din coeficient a fost făcut de Răzvan Lucescu la Rapid.

„Dacă nu sunt pe primul loc mă supăr”

Nu vreau să mă mai laud mult. Le cer iertare celor pe care i-am supărat în 2024, încerc să fiu mai bun. Îl văd pe Kopic. Kopic, la anul vreau să iau eu antrenorul anului. Încerc să nu supăr pe nimeni în 2025, deși e foarte greu pentru că am trufia asta care nu mă lasă în pace.

Dacă nu sunt pe primul loc mă supăr sau dacă ajung pe primul loc încep să mai râd de cei care sunt pe locul 8, spre exemplu. Să vă ajute Dumnezeu pe toți, să fiți sănătoși”, a mai spus patronul.

Discursul lui Gigi Becali a produs hohote de râs în sala de la JW Marriott. De cele spuse de patronul de la FCSB s-a amuzat teribil Gică Hagi, nașul său.

„Regele” a fost surprins în timp ce râdea copios când finul său spunea că la SUPER GALA FANATIK de anul viitor își dorește să câștige premiul de Antrenorul Anului în competiția internă, distincție care i-a revenit la această ediție lui Kopic.

Gigi Becali, mesaj pentru Zeljko Kopic la Super Gala Fanatik 2024

