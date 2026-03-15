Gigi Becali l-a făcut praf pe Istvan Kovacs, după arbitrajul de la Rapid – Dinamo 3-2: „A fost hoție la pătrat!”

FCSB nu e în lupta la titlu în acest sezon. Cu toate acestea, Gigi Becali e la curent cu ce se întâmplă în play-off. Patronul campioanei a rămas șocat de arbitrajul lui Istvan Kovacs de la Rapid - Dinamo 3-2
Cristian Măciucă
16.03.2026 | 00:06
Gigi Becali la facut praf pe Istvan Kovacs dupa arbitrajul de la Rapid Dinamo 32 A fost hotie la patrat
Gigi Becali l-a făcut praf pe Istvan Kovacs, după arbitrajul de la Rapid - Dinamo 3-2: „A fost hoție la pătrat!”. FOTO: Fanatik
Gigi Becali (67 de ani) a redeschis războiul cu Istvan Kovacs (41 de ani). Patronul de la FCSB l-a distrus pe „centralul” din Carei pentru arbitrajul de la Rapid – Dinamo 3-2. Kovacs este arătat cu degetul pentru că a validat golul lui Petrila, deși Borza l-a faultat în prealabil pe Musi.

Istvan Kovacs, „mitraliat” de Gigi Becali

Gigi Becali a intervenit telefonic la TV după FCSB – Metaloglobus 0-0. Pe lângă discuțiile despre primul meci al lui Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor, latifundiarul din Pipera a fost întrebat și despre ceea ce se întâmplă în play-off. Becali a recunoscut că nu e prea interesat de lupta la titlu și că nu a văzut tot meciul Rapid – Dinamo 3-2. Patronul FCSB-ului a aflat abia a doua zi despre scandalul de arbitraj provocat de Istvan Kovacs.

„Ar fi culmea acum să mă uit la Craiova cu Argeș. Doar nu-s nebun. Sau la Rapid-Dinamo, e plictisitor pentru mine. Aaa, dup-aia mă uit dimineață. Aseară, înainte să mă culc, era 2-1 pentru Dinamo.

Dimineață, m-am uitat pe aplicație, era 3-2. Și l-am întrebat pe MM: ‘Ce s-a întâmplat cu Rapidul?’. Și a zis că: ‘Domne, hoție maximă!’ / ‘Bine, mă. Cum să facă hoție Kovacs? Nu cred’. Nu că i-am dat dreptate. Am pus hoție la pătrat? Ce vrei mai mult de atât?”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Cine vor Becali și Rădoi să ia titlul în SuperLiga

Gigi Becali a vorbit și despre preferințele celor de la FCSB în ceea ce privește lupta la titlu din SuperLiga. Dacă latifundiarul din Pipera nu vrea ca rivalele Dinamo și Rapid să ia campionatul, Rădoi nu vrea ca titlul să ajungă în Bănie, la fosta sa echipă. Momentan, Rapid e pe locul 1, cu 31 de puncte, cu unul mai mult decât Universitatea Craiova.

„Dar nu mă interesează cine iese campioană, mă interesează cu cine jucăm barajul. Dar fie una din Cluj, din punctul de vedere al suporterilor. Că eu vreau orice echipă. Mirel nu vrea Craiova, nu e cum credeți voi. Nu știu, că nu am vorbit cu el”, a completat Gigi Becali.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
