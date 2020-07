Gigi Becali l-a făcut praf pe Marcel Bîrsan, arbitrul de la U Criova – FCSB 2-1: ”Cum să arbitrezi în halul ăsta? N-ai văzut bine, Bîrsane!”

Craiova a învins-o pe FCSB cu 2-1, iar patronul bucureștenilor a pus tunurile pe centralul partidei după deciziile pe care le-a luat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gigi Becali l-a criticat pe Bîrsan pentru cele două lovituri de la 11 metri acordate Craiovei la faultul lui Popescu asupra lui Mihăilă și la duelul dintre Vlad și Koljic și pentru faptul că FCSB nu a beneficiat de un penalty după duelul dintre Acka și Man.

”Cum poți să câștigi? Ce să faci? Craiova n-a jucat nimic. A primit cadou 11 metri la Vintilă și la Koljic. Dacă îl vezi pe Bîrsan arbitru…Nu vreau să mai jignesc, dar pune, mă, un arbitru bun. Ei nu-l știu pe Bîrsan? Nu-l văd?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gigi Becali s-a luat de Marcel Bîrsan după U Craiova – FCSB 2-1

Eu nu cred că vorbește, nu cred că are atâta stăpânire ca să fie arbitru. Nu vreau să fac păcat, dar nu se poate! Cred că cel care îl deleagă pe Bîrsan se uită la istoria lui.

Și dacă te uiți, vezi că are o istorie extraordinară cu noi și la meciurile cu Craiova. Cine îl deleagă vede calitățile lui de mare arbitru cu Craiova și zice ‘Hai să-l punem că e arbitru foarte bun!’.

ADVERTISEMENT

Când vin Neubert și Petrea? Să îl întrebăm pe Bîrsan! Să-l facem președintele Comisiei Centrale și președintele Federației! Nu e bine așa?

Cum să arbitrezi în halul ăsta? N-ai văzut bine, Bîrsane! Iartă-mă! Dacă vezi că trage de șort în fața ta nu dai 11 metri? Înseamnă că are mai multe…Văd sigur că e tragere de șort. Jucătorii au jucat în nota lor, ce au jucat în ultima vreme. Vlad dă în minge și după îl lovește pe Koljic. Nu vezi că dă în minge”, a spus Gigi Becali la Look Plus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Patronul FCSB-ului l-a ironizat pe arbitru

”Noi în România avem un super arbitru, Bîrsan! Să-i dăm un leu albastru. Băi Bîrsane, unde te trezești, mă? Pe câmpie…Îți dai seama cine e Bîrsan. Cum mai poți ieși când ai făcut ce ai făcut? Dai 11 metri la mișto…

Probabil că nici nu știe să vorbească. Nu vezi cum aleargă? Tu l-ai pune să arbitreze? În România nu mai e corupție, e prostie! L-am sunat pe Stoica și am zis ‘MM ai văzut pe cine a dat arbitru? Pe Bîrsan! Cum să-l pui arbitru? ‘. A început și el să râdă”, a declarat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT