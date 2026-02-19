Sport

Gigi Becali l-a făcut praf pe ministrul Radu Miruță, care își dorește ca Steaua să poată promova: „E vai de capul lui! Bate câmpii”

Gigi Becali a lansat un atac dur la adresa ministrului Apărării, Radu Miruță, după ce acesta a declarat că vrea să modifice Legea Sportului astfel încât CSA Steaua să poată promova.
Bogdan Mariș
19.02.2026 | 14:05
Gigi Becali nu a avut milă de Radu Miruță după ce ministrul Apărării a afirmat că ar dori să modifice Legea Sportului astfel încât CSA Steaua să poată promova în Superliga. Patronul celor de la FCSB a lansat un atac dur la adresa politicianului, dar nu a uitat nici de partidul din care acesta face parte, USR.

Gigi Becali l-a distrus pe ministrul Apărării, Radu Miruță

Gigi Becali e de părere că Radu Miruță nu va reuși să modifice Legea Sportului pentru ca Steaua să poată promova. „Cum schimbă el legea? Schimbă o lege împotriva Europei? Face el o lege antieuropeană? Cum o să facă? În primul rând, face o lege împotriva Europei. În al doilea rând, să vedem dacă poate. El vrea să se dea mare. Vrea să arate că e șmecher.

A venit și a spus ‘Eu sunt puternic și șmecher’. Dar e vai de capul lui! Nu s-a putut până acum și se poate acum? El nu va primi niciun aviz de la Consiliul Legislativ. Cum o să facă? Votează contra avizelor? El nici nu e în Parlament. Cum schimbă și cum votează legea? El e doar ministru. Bine, oamenii bat câmpii. Ce să-i faci dacă bate câmpii?”, a afirmat patronul FCSB-ului, conform gsp.ro, la o zi după ce Radu Miruță a vorbit despre situația clubului Steaua.

Gigi Becali, atac la USR: „Sectă satanică”

Latifundiarul s-a pronunțat și cu privire la viitorul pe care l-ar avea clubul aflat momentan în Liga 2, lansând un atac la adresa partidului din care face parte Radu Miruță, USR. „Și apoi ce fac cu echipa? O dau unui privat? Și apoi îl dau în judecată și iau echipa înapoi. Cum face? Și pentru că ei sunt în proces cu mine pentru siglă și marcă, nu pot face nimic cu ele.

Cine vine la licitație când e un proces? Trebuie făcut licitație. Bine, mă, la mintea lui de USR-ist… Te aștepți la orice de la ‘reziștii’ ăștia. El e ‘rezist’. E dintr-un partid sectă satanică”, a spus Gigi Becali. Poziția lui Radu Miruță cu privire la situația clubului Steaua a fost criticată și de Ștefan Popescu, președintele Federației Române de Pescuit Sportiv, cunoscut pentru atacurile sale la adresa structurilor din sportul românesc.

