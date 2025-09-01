Sport

Gigi Becali l-a făcut praf pe Sebastian Colțescu după CFR Cluj – FCSB 2-2: „Ce mai vrei? Alibec dădea gol”

Gigi Becali a oferit primele reacții după CFR Cluj - FCSB 2-2. Ce a spus patronul roș-albaștrilor despre maniera de arbitraj a lui Sebastian Colțescu.
Iulian Stoica
01.09.2025 | 05:20
Gigi Becali la facut praf pe Sebastian Coltescu dupa CFR Cluj FCSB 22 Ce mai vrei Alibec dadea gol
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali l-a făcut praf pe Sebastian Colțescu după CFR Cluj - FCSB. Sursă foto: Colaj Fanatik

Partida dintre CFR Cluj și FCSB, din etapa a 8-a din SuperLiga, s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Acest duel a fost plin de faze controversate de arbitraj, iar la final Gigi Becali a ținut să critice modul în care Sebastian Colțescu a condus acest derby de la centru.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali îl face praf pe Sebastian Colțescu după CFR Cluj – FCSB 2-2

La scurt timp după fluierul final din CFR Cluj – FCSB, Gigi Becali a intrat în direct și a criticat dur maniera în care Sebastian Colțescu a condus partida. Patronul roș-albaștrilor consideră că echipei sale i s-au refuzat două penalty-uri clare, unul la Denis Alibec și un altul după ce balonul a atins mâna lui Păun în careu.

Omul de afaceri a abordat și faza controversată în care Mihai Popescu a fost implicat. Gigi Becali consideră că nu se impunea al doilea cartonaș galben după intervenția la Louis Munteanu. Revenind la Sebastian Colțescu, latifundiarul din Pipera a transmis că centralul nu ar mai trebui să arbitreze meciurile cheie de la CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

„Vezi penalty-ul pe care l-a primit Dinamo cu Radunovic și penalty-ul ăsta cu Alibec. După ce l-a tras de tricou, iar îl lovește în mână. Colțescu nu ar trebui să arbitreze meciuri cheie când e vorba de CFR Cluj. 

„De emoții, Colțescu s-a fâstâcit! Ce mai vrei?”

(n.r. – l-a eliminat pe Balaj) Nu știu ce a eliminat, ce l-a eliminat. Eu am văzut tricou tras. Ce mai vrei? Alibec dădea gol, nu a putut să dea în minge. După e și henț. Dacă te trage? Ce mai vrei?

ADVERTISEMENT
„S-a îndopat cu resursele noastre”. Revolta unei foste colonii franceze față de Paris...
Digi24.ro
„S-a îndopat cu resursele noastre”. Revolta unei foste colonii franceze față de Paris deschide calea pentru dominația Rusiei în Africa

Nu pot să-i zic, probabil de emoții s-a fâstâcit. Bă, dacă nu e mingea în joc, înseamnă că trebuie să bată corner FCSB. A zis să dea minge de arbitru că e mai bine. Păun oprește mingea cu cotul, se ducea mingea spre poartă, gol. Nu mai este 11 metri? E mai mult decât 11 metri, el ridică cotul și apără mingea cu cotul. 

ADVERTISEMENT
Cum l-au numit italienii pe Nicolae Stanciu, după ce l-au văzut 65 de...
Digisport.ro
Cum l-au numit italienii pe Nicolae Stanciu, după ce l-au văzut 65 de minute cu Juventus

(n.r. Mihai Popescu) Omul lovește mingea în alunecare, ce să facă? Păi și dacă-l atinge, nu-l calcă pe picior. Nu e un lucru clar, eu zic că sunt arbitrii care nu ar fi dat nimic acolo”, a declarat Gigi Becali la TV Digi Sport.

Scandal uriaș la CFR Cluj – FCSB 2-2 care nu s-a văzut la...
Fanatik
Scandal uriaș la CFR Cluj – FCSB 2-2 care nu s-a văzut la TV! Un suporter a sărit să provoace galeria adversă și a fost luat pe sus de Poliție. Video
Cristi Chivu, prima reacție după Inter – Udinese 1-2, primul eșec în Serie...
Fanatik
Cristi Chivu, prima reacție după Inter – Udinese 1-2, primul eșec în Serie A: „Trebuie să înveți și să joci murdar”. Ce notă a primit
Ștefan Târnovanu îi face praf pe Colțescu și Hațegan după CFR Cluj –...
Fanatik
Ștefan Târnovanu îi face praf pe Colțescu și Hațegan după CFR Cluj – FCSB 2-2: „Foarte ciudat, foarte dubios. Să mă ierte Dumnezeu”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
BOMBĂ! Șumudică, dorit de o echipă importantă din Europa: urmează să se întâlnească...
iamsport.ro
BOMBĂ! Șumudică, dorit de o echipă importantă din Europa: urmează să se întâlnească cu președintele pentru negocieri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!