Gigi Becali l-a făcut praf pe Sebastian Colțescu după CFR Cluj – FCSB 2-2: „Ce mai vrei? Alibec dădea gol”

Partida dintre CFR Cluj și FCSB, din etapa a 8-a din SuperLiga, s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Acest duel a fost plin de faze controversate de arbitraj, iar la final Gigi Becali a ținut să critice modul în care Sebastian Colțescu a condus acest derby de la centru.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali îl face praf pe Sebastian Colțescu după CFR Cluj – FCSB 2-2

, Gigi Becali a intrat în direct și a criticat dur maniera în care Sebastian Colțescu a condus partida. Patronul roș-albaștrilor consideră că echipei sale i s-au refuzat două penalty-uri clare, unul la Denis Alibec și un altul după ce balonul a atins mâna lui Păun în careu.

Omul de afaceri a abordat și faza controversată în care Mihai Popescu a fost implicat. . Revenind la Sebastian Colțescu, latifundiarul din Pipera a transmis că centralul nu ar mai trebui să arbitreze meciurile cheie de la CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

„Vezi penalty-ul pe care l-a primit Dinamo cu Radunovic și penalty-ul ăsta cu Alibec. După ce l-a tras de tricou, iar îl lovește în mână. Colțescu nu ar trebui să arbitreze meciuri cheie când e vorba de CFR Cluj.

„De emoții, Colțescu s-a fâstâcit! Ce mai vrei?”

(n.r. – l-a eliminat pe Balaj) Nu știu ce a eliminat, ce l-a eliminat. Eu am văzut tricou tras. Ce mai vrei? Alibec dădea gol, nu a putut să dea în minge. După e și henț. Dacă te trage? Ce mai vrei?

ADVERTISEMENT

Nu pot să-i zic, probabil de emoții s-a fâstâcit. Bă, dacă nu e mingea în joc, înseamnă că trebuie să bată corner FCSB. A zis să dea minge de arbitru că e mai bine. Păun oprește mingea cu cotul, se ducea mingea spre poartă, gol. Nu mai este 11 metri? E mai mult decât 11 metri, el ridică cotul și apără mingea cu cotul.

ADVERTISEMENT

(n.r. Mihai Popescu) Omul lovește mingea în alunecare, ce să facă? Păi și dacă-l atinge, nu-l calcă pe picior. Nu e un lucru clar, eu zic că sunt arbitrii care nu ar fi dat nimic acolo”, a declarat Gigi Becali la TV