Gigi Becali l-a făcut praf pe Târnovanu pentru gafele din FCSB – Auda 2-3: „Trebuie să plătească! Nu mai am încredere în el!”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali (68 de ani) l-a găsit pe Ștefan Târnovanu (26 de ani) principalul vinovat pentru deznodământul meciului FCSB – Auda 2-3, jucat joi seară în Ghencea în prima manșă a turului doi preliminar din Conference League. Patronul fostei campioanei a României crede că portarul a greșit la două dintre cele trei goluri primite de echipa roș-albastră.

Ce a spus Gigi Becali despre Ștefan Târnovanu după FCSB – Auda 2-3

Cu toate acestea, omul de afaceri este în continuare optimist cu privire la șansele de calificare, însă cu un amendament important. „Cu echipa asta trebuie să dăm 4-5 goluri, așa trebuia să le dăm. Nu am fost deloc concentrați. Bine, dar acum nu poți spune, că două goluri sunt ale lui Târnovanu, Bîrligea a mai ratat și el două, trei ocazii. Eu nu îmi fac probleme de calificare, asta e concluzia mea.

ADVERTISEMENT

Cu siguranță că mă deranjează superficialitatea asta. Avem noi prima șansă, dar și ei sunt agresivi, joacă fotbal. Dacă noi câștigam meciul ăsta cu un gol avans eram siguri de calificare. Nu știu ce se întâmplă cu Târnovanu. E problema lui, cariera lui, viața lui.

El tot timpul este cu gândul la transfer, dar o să se transfere când o să-i expire contractul. Eu nu l-aș mai băga, dar dacă ei vor… . Nu mă bag la portar. Dar dacă ei mă întreabă ce zic, zic că orice om când greșește trebuie să plătească. Să iei al doilea gol așa în halul ăsta… Trebuie să plătești și să îi dai șansă celuilalt portar. El poate crede că îi dau drumul dacă joacă așa prost”, a spus în direct la după

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu mai are încredere în Ștefan Târnovanu

De asemenea, cu aceeași ocazie, finanțatorul de la FCSB a mai transmis și că, în opinia sa, goalkeeper-ul titular nu ar mai trebui să apere de acum înainte, cel puțin când vine vorba despre meciurile din cupele europene: „Să iei așa două goluri? Nu mai am încredere în el. Poate în campionat o să joace, dar în Europa eu nu aș mai vrea. Popa ar putea să apere”.