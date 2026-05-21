Sport

Gigi Becali l-a făcut praf pe Tavi Popescu în direct la TV după ce a râs de selecția lui Gică Hagi: „E grav! O prostie. De aia îmi pare rău”

Patronul de la FCSB, Gigi Becali, a intervenit după ce jucătorul său, Octavian Popescu, a avut o postare pe rețelele sociale împotriva selecției lui Gheorghe Hagi.
Catalin Oprea
21.05.2026 | 19:59
Gigi Becali la facut praf pe Tavi Popescu in direct la TV dupa ce a ras de selectia lui Gica Hagi E grav O prostie De aia imi pare rau
ULTIMA ORĂ
Ce a spus Gigi Becali despre comportamentul lui Octavian Popescu. Foto: Fanatik
ADVERTISEMENT

Comportamentul lui Octavian Popescu l-a supărat pe Gigi Becali, cel care a intervenit și a zis că nu e de acord cu ceea ce a făcut jucătorul de la FCSB. Omul de afaceri l-a certat public pe acesta după ce a auzit cele întâmplate.

Gigi Becali nu are milă de Octavian Popescu

Patronul de la FCSB a spus că Octavian Popescu nu are cum să facă asemenea gesturi, în primu rând pentru că nu este un jucător care a fost în trecut foarte des pe la echipa națională. În același timp, acesta i-a luat și apărarea jucătorului, despre care crede că nu a fost răutăcios în comportamentul său.

ADVERTISEMENT

„Nu știu, nu am văzut. El ar face bine să pună mâna să joace fotbal, nu să râdă el de alții. Nu a ajuns niciodată la măsura să poată râde de alți fotbaliști. Nu i-o luați în nume de rău, nu a făcut-o din răutate, a făcut-o din prostie. Cum să faci așa ceva? În primul rând nu ai fost niciodată acolo.

Dacă aveam 30 de selecții, da. Dar dacă nici nu ai fost acolo, cum să poți să râzi tu de alții. Are impresii despre el și asta e grav. De aia îmi pare rău, că în ultimul timp s-a mișcat. Dar una e să te miști din talent, alta e să arăți putere.

ADVERTISEMENT
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active...
Digi24.ro
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei

Nu mă refer neapărat la forță, mă refer la putere fotbalistică. Să folosească măcar puterea pe care o are, nu o folosește nici pe aia. Domnul Paraschivescu înțelege mai bine, eu vorbesc în termeni filosofici, metaforici, poetici.”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Lui Prunea nu i-a venit să creadă: ”Florine, am divorțat din cauza ta!”
Digisport.ro
Lui Prunea nu i-a venit să creadă: ”Florine, am divorțat din cauza ta!”

Cum a reacționat Octavian Popescu după ce a văzut posibila selecție lui Gică Hagi

Cu 7 selecții la echipa națională a României, ultima în 2023, Octavian Popescu rămâne în continuare un nume care nu convinge selecționerii. O lista a fotbaliștilor din SuperLiga care pot merge la prima reprezentativă pentru partidele amicale din această vară a fost publicată, iar numele jucătorului de la FCSB nu era acolo.

ADVERTISEMENT

El a reacționat printr-o postare pe rețelele sociale, distribuind lista și punând mai multe emoticoane în care râdea, semn că nu este deloc de acord cu faptul că nu a fost și el chemat de noul selecționer al României pentru amicalele cu Țara Galilor și Georgia.

LPF a luat foc după ce președintele de la Csikszereda a lansat acuzații...
Fanatik
LPF a luat foc după ce președintele de la Csikszereda a lansat acuzații grave și a vorbit de mafie: „Transformă fotbalul în politică. Îi atrag atenția!”
Negocieri secrete pentru antrenor nou la Farul: Sabău, în locul lui Stoican, indiferent...
Fanatik
Negocieri secrete pentru antrenor nou la Farul: Sabău, în locul lui Stoican, indiferent de rezultatul barajului cu Chindia!? Exclusiv
Claudiu Niculescu a plecat de la Unirea Slobozia! Anunțul oficial al clubului după...
Fanatik
Claudiu Niculescu a plecat de la Unirea Slobozia! Anunțul oficial al clubului după retrogradarea în Liga 2. Update
Tags:
Parteneri
Fostul fotbalist l-a bătut pe Stelian Ogică: 'I-am dat câțiva pumni și i-am...
iamsport.ro
Fostul fotbalist l-a bătut pe Stelian Ogică: 'I-am dat câțiva pumni și i-am spart nasul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!