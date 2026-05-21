Gigi Becali l-a făcut praf pe Tavi Popescu în direct la TV după ce a râs de selecția lui Gică Hagi: „E grav! O prostie. De aia îmi pare rău”

l-a supărat pe Gigi Becali, cel care a intervenit și a zis că nu e de acord cu ceea ce a făcut jucătorul de la FCSB. Omul de afaceri l-a certat public pe acesta după ce a auzit cele întâmplate.

Gigi Becali nu are milă de Octavian Popescu

Patronul de la FCSB a spus că Octavian Popescu nu are cum să facă asemenea gesturi, în primu rând pentru că nu este un jucător care a fost în trecut foarte des pe la echipa națională. În același timp, acesta i-a luat și apărarea jucătorului, despre care crede că nu a fost răutăcios în comportamentul său.

„Nu știu, nu am văzut. El ar face bine să pună mâna să joace fotbal, nu să râdă el de alții. Nu a ajuns niciodată la măsura să poată râde de alți fotbaliști. Nu i-o luați în nume de rău, nu a făcut-o din răutate, a făcut-o din prostie. Cum să faci așa ceva? În primul rând nu ai fost niciodată acolo.

Dacă aveam 30 de selecții, da. Dar dacă nici nu ai fost acolo, cum să poți să râzi tu de alții. Are impresii despre el și asta e grav. De aia îmi pare rău, că în ultimul timp s-a mișcat. Dar una e să te miști din talent, alta e să arăți putere.

Nu mă refer neapărat la forță, mă refer la putere fotbalistică. Să folosească măcar puterea pe care o are, nu o folosește nici pe aia. Domnul Paraschivescu înțelege mai bine, eu vorbesc în termeni filosofici, metaforici, poetici.”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Cum a reacționat Octavian Popescu după ce a văzut posibila selecție lui Gică Hagi

Cu 7 selecții la echipa , ultima în 2023, Octavian Popescu rămâne în continuare un nume care nu convinge selecționerii. O lista a fotbaliștilor din SuperLiga care pot merge la prima reprezentativă pentru partidele amicale din această vară a fost publicată, iar numele jucătorului de la FCSB nu era acolo.

El a reacționat printr-o postare pe rețelele sociale, distribuind lista și punând mai multe emoticoane în care râdea, semn că nu este deloc de acord cu faptul că nu a fost și el chemat de noul selecționer al României pentru amicalele cu Țara Galilor și Georgia.