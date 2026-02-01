Gigi Becali l-a făcut praf și pulbere pe „centralul” Moldoveanu după FCSB – Csikszereda: „Un nenorocit! Facem cerere să-l scoatem din arbitraj”

ADVERTISEMENT

FCSB a bifat prima victorie a anului 2026 împotriva lui Csikszereda Miercurea Ciuc, însă Gigi Becali nu s-a putut bucura de cele trei puncte. Patronul roș-albaștrilor a dat de pământ cu Cristian Moldoveanu, arbitrul care a condus partida.

Cum a comentat Gigi Becali arbitrajul din FCSB – Csikszereda 1-0: „Mi-a făcut tensiunea 17 nenorocitul ăsta”

Gigi Becali a răbufnit la finalul partidei de pe Arena Națională, care a fost condusă de la centru de Cristian Moldoveanu, un arbitru mai puțin cunoscut la nivelul SuperLigii României. Patronul roș-albaștrilor a fost extrem de vehement și chiar a recurs la jigniri la adresa „centralului”:

ADVERTISEMENT

„Pentru prima dată felicit echipa! Asta este echipa pe care o vreau: de război. Când a fost vorba de război, au dat mare război. Trebuia să fie scorul mai mare, dar asta este. Mâine facem cerere de scoatere din arbitraj a acestui băiat. A fost 11 metri clar la Miculescu, nu ai dat. Îl calcă pe Olaru, nu dă nimic. A dat trei lovituri spre final aproape de careul nostru, nu-l atinge nici Crețu, nici Tănase, nici Graovac.

Dacă e din Sfântu Gheorghe, eu așa cred, că a vrut să ne împiedice. Cum să dai arbitru din Sfântu Gheorghe. Dacă nu vezi, ieși din arbitraj! Facem o scrisoare către CCA de scoatere din arbitraj și arătăm fazele. Cum inventezi tu așa lovituri libere? Îi mai dai și galben lui Crețu… se vede că e disperat și că vrea să luăm noi gol. Nu mai avem voie să dăm cu piciorul în minge? Nu ne lași tu?

ADVERTISEMENT

De ce să mai dau eu milioane la fotbal? Să vină unul din ăsta? Nu este nicio exagerare. Ce a făcut omul ăsta, nu am văzut de când sunt în fotbal. Sunt greșeli, poate chiar și cu intenție, dar ăsta a fost 11 metri clar. Să dai faulturi la mișto? Nu e clar că omul nu vrea să câștigăm? Să nu-l mai delege!

ADVERTISEMENT

Să presupunem că nu e hoț, plecăm de la ideea asta. Dacă hoț nu ești, înseamnă că nu te pricepi, ca să nu spun altceva. Tu nu te gândești, bă, că te vede lumea, că există reluări? Puteai să tragi cu ei, dar nu așa ceva. Vrei să ne distrugi? Aici e vorba de milioane de euro, nu de găinăriile tale de la Sfântu Gheorghe. Ce este asta, băi, nenorocitule? Așa ceva nu se poate. Mi-am luat tensiunea: 17 mi-a făcut-o ăsta. Ăsta e capabil să distrugă vieți. Dacă te întâlnești cu el pe stradă, trebuie să-l ocolești, că nu știi ce poate să-ți facă”, a declarat Gigi Becali, conform

Gigi Becali le-a pus gând rău celor de la FC Botoșani. Ce ironii a lansat la adresa patronului Valeriu Iftime

Următorul meci al celor de la FCSB va fi împotriva lui FC Botoșani, echipă ce a impresionat în acest sezon, însă care se află într-o scădere de formă. Deși patronul Valeriu Iftime visează la play-off, la finalul sezonului regulat:

ADVERTISEMENT

„Da, el săracul, să uite play-off-ul. El a zis că se distrează, foarte bine că a zis, dar să uite play-off-ul. Nu are cum să prindă play-off-ul. Nu are valoare deloc. El ce crede, acum când se joacă meci decisiv o să mai fie ce a fost? Vai de capul meu. Păi ăștia o să zbârnâie, vijelie. Dar îi bate Oțelul mâine, deși mie mi-ar conveni un egal”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Patronul FCSB întărește echipa! Două transferuri noi anunțate la FCSB: „M-am enervat”

FCSB a avut un sezon foarte slab în SuperLiga României, iar din această cauză are emoții mari la calificarea în play-off. Lucrurile sunt destul de complicate, însă patronul Gigi Becali continuă să fie optimist.

Gigi Becali mai are în vizor două ținte pentru finalul perioadei de mercato: „Mai iau încă doi jucători. M-am enervat… Bîrligea dacă nu are dublură, aleargă cât vrea el. Dacă are dublură, aleargă cât vreau eu. Trebuia să mă bag, ce să fac…”, a explicat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.