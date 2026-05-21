Gigi Becali l-a ironizat în direct pe Radu Naum când a fost întrebat despre Marius Baciu: „Acum te oftici?”

Gigi Becali (67 de ani) a intrat în direct prin telefon la o emisiune moderată de Radu Naum. După ce a glumit cu cei din studio spunând că are o perspectivă filosofică asupra fotbalului, patronul de la FCSB a primit o întrebare interpretată de el drept tendențioasă vizavi de numirea lui Marius Baciu (51 de ani) în funcția de antrenor principal la echipa roș-albastră.

Gigi Becali, ironie la adresa lui Radu Naum în discuția despre numirea lui Marius Baciu la FCSB

Mai exact, în contextul în care chiar tehnicianul a spus la conferința de presă de prezentare că are nevoie de ajutor de la toată lumea, inclusiv de la Becali, în perspectiva meciului cu FC Botoșani, semifinala barajului de Conference League, omul de afaceri a fost întrebat dacă este dispus să îl ajute pe Baciu cu schimbările la această partidă.

În replică, Gigi Becali a lansat o „săgeată” la adresa lui Radu Naum și, în plus, a transmis că nu se pune problema de așa ceva în acest moment. „El a spus asta probabil din înțelepciune, din bun simț, nu am cu ce să îl ajut eu. (n.r. Către Radu Naum) Acum te oftici? Am glumit puțin cu tine, vrei să te revanșezi (n.r. râde)? Am văzut unul care zicea că e penibil. Bă, tu ești penibil. Nu s-a întâmplat niciodată în minutul 20 schimbare. Nu are rost să vorbim acum despre schimbări.

El face schimbările. Deci gata, să nu mă mai întrebați asta, am lămurit. Dacă nu demonstrează, după aia ce să facem? Așa a fost și cu Edi, a avut mână liberă o perioadă, după aia când am văzut că nu merge… Nu prea a făcut foarte bine”, în direct la

Pentru cât timp va avea parte Marius Baciu de libertate totală la FCSB

În continuare, a ținut să sublinieze că este dispus să îi ofere lui Baciu libertate totală doar în măsura în care rezultatele vor fi pe măsura așteptărilor. În caz contrar, va începe din nou să se implice personal în chestiunile importante de natură tehnico-tactică: „Eu o las acum, dacă merge treaba, foarte bine, mulțumesc. Nu îi dau niciun ajutor acum, am vorbit cu el doar de două ori. E normal să se consulte cu Mihai Stoica, cu Filip, dar eu nu am la ce să-l ajut”.