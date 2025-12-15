Gigi Becali l-a „mitraliat” pe Octavian Popescu în direct! Patronul de la FCSB a identificat motivul pentru decăderea fotbalistului

ADVERTISEMENT

Octavian Popescu a lipsit de la FCSB din partida câștigată de campioană, scor 2-0, cu Unirea Slobozia. Gigi Becali a dezvăluit de ce mijlocașul ofensiv nu a făcut deplasarea la Clinceni.

De ce a fost exclus Octavian Popescu din lot la FCSB

, Octavian Popescu nu a apărut pe foaia de joc la meciul cu Unirea Slobozia. Gigi Becali a dezvăluit că nu e vorba de o pedeapsă și i-a transmis câteva sfaturi prețioase mijlocașului în vârstă de 22 de ani.

„Octavian Popescu cu iubita lui au gripă. Amândoi au gripă. La pauză am vrut să-l bag și mi-au zis că nu e. Mi-au zis că el și cu iubita lui au gripă. Nu știam că nu e pe bancă. Am vrut să intre el în locul lui Thiam și să joace pe stânga.

El e serios, e cuminte. Dar cu tehnologia asta e posibil orice. Stai tu pe TikTok, să vezi dacă mai poți să joci fotbal. Stai în lumea aia unde toți nebunii sunt împărați, își dau cu părarea despre orice, unde poți să spui orice. E nebunie! Eu, dacă îi scriu pe hârtie niște reguli, și le respectă, el ajunge mare fotbalist.

Toți zic că e cel mai mare talent pe care l-am avut la FCSB. Prima regulă: fără TikTok și Instagram! A doua: la ora 23:00 să fie în pat și să doarmă. Să îi spună iubitei că nu are timp de ea după ora 23:00.

A treia: prieteni vor fi numai colegii lui. Să nu aibă alți prieteni. Stă cu Miculescu acolo, la antrenament, dar după? Și să nu aibă legături de prietenie cu prietenii iubitei. Anturajul lui să fie doar fotbalul. Da, are un anturaj care-l încurcă”, a declarat Gigi Becali la

Gigi Becali și-a pierdut încrederea în Octavian Popescu

Scos la pauza meciului FCSB – Feyenoord 4-3, . În acest sezon, Tavi Popescu nu a marcat niciun gol și a reușit doar o pasă decisivă.

„(n.r. – E cineva care nu v-a plăcut?) Da! Nu mi-a plăcut de George, cu care jucam în 10, și Baba, cu care jucau ei în 12. Baba, când avea mingea, le dădea mingea lor, el era la ei. Nu mai ai ce să-i faci lui Tavi Popescu. E prima dată când spun. Dacă nici în meciuri din astea nu dai totul… nu zic să fii ce ai fost, dar măcar aleargă, bagă și tu puțin piciorul, că ești băiat tânăr.

Nu-i dau drumul să plece pentru că poate-l învață cineva să facă așa (n.r. – ca să-l lase liber). Mai bine nu-i mai dau. Lasă, bă, că te țin aici până la final. Dacă nu joacă, ce să-i fac? Îl țin acolo. Apoi se învață toți că dacă nu mai joacă îi las liberi. Nu mai joci, te țin aici. Mai mult te țin dacă nu joci!”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.