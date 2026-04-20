Gigi Becali l-a mitraliat pe Ștefan Târnovanu după gafele cu Farul: „A zis să le bage în poartă, poate îl las să plece!”

Gigi Becali nu a avut milă de Ștefan Târnovanu după Farul - FCSB 2-3. Patronul campioanei l-a găsit vinovat pe portar la ambele goluri înscrise de formația de la malul mării.
Iulian Stoica
20.04.2026 | 23:01
Farul – FCSB, din etapa a 5-a din play-out-ul SuperLigii, s-a încheiat în favoarea oaspeților, scor 2-3. Primul gol a fost marcat pe finalul primei reprize de Radaslavescu, după care campioana en-titre a punctat prin Joao Paulo, Cisotti și Tănase. Pentru „marinari” a mai înscris Alibec după o ieșire neinspirată a lui Târnovanu. La scurt timp, Gigi Becali l-a criticat pe portar.

Ștefan Târnovanu a revenit în poarta FCSB în etapa trecută, în victoria cu UTA, scor 4-0. Mirel Rădoi i-a oferit credit jucătorului și în partida cu Farul, Matei Popa fiind rezervă, iar postul de U21 a fost acoperit de Alexandru Stoian. Din nefericire, Târnovanu a gafat la ambele goluri înscrise de „marinari”, la primul respingând un balon în picioarele lui Radaslavescu, iar la al doilea a ieșit neinspirat la un atac purtat de Alibec.

La scurt timp după fluierul final din Farul – FCSB, Gigi Becali a transmis că nu a avut nicio emoție, iar golurile adversarei au venit în urma greșelilor lui Ștefan Târnovanu. În stilul caracteristic, omul de afaceri a glumit și a spus că portarul a gafat intenționat, asta pentru a-i da drumul în vară la o altă formație.

„Am câștigat meciul, nu am avut nicio emoție. Ce, ăla a fost gol? A zis Târnovanu să își bage mingea în poartă, poate a zis: ‘Poate mă lasă nea Gigi să plec, hai să mai bag una în poartă’. Lasă că e mai bine așa! Nu am avut nicio emoție!”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

De ce nu a mai jucat Târnovanu la FCSB

Ștefan Târnovanu a fost titular incontestabil pentru FCSB în ultimele trei sezoane. Cu toate acestea, începutul anului 2026 i-a schimbat radical situația. Gigi Becali a ales să îl introducă în primul 11 pe Matei Popa, pentru a respecta regula U21, în contextul în care roș-albaștrii vizau calificarea în play-off-ul SuperLigii.

Într-un fel nedrept, având în vedere că nu a comis greșeli decisive, Târnovanu a ieșit din prim-plan în ultimele luni. Ultima partidă în care a fost titular data din 29 ianuarie 2026, în duelul cu Fenerbahce de pe Arena Națională, încheiat la egalitate, scor 0-0, când portarul a fost desemnat omul meciului. Ei bine, venire lui Mirel Rădoi la FCSB a marcat și revenirea lui Târnovanu între buturi.

  • 3,8 milioane de euro este cota lui Târnovanu
  • 203 meciuri a adunat portarul la FCSB
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
