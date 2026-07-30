Gigi Becali l-a pulverizat pe Ștefan Târnovanu după eliminarea din Conference League: „Să ne distrugi în halul ăsta!? Nu îți dau drumul nicăieri!”

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Gigi Becali (68 de ani) a avut o reacție extrem de dură la adresa portarului Ștefan Târnovanu (26 de ani) după eșecul incredibil suferit de FCSB pe terenul letonilor de la Auda, 1-4. Goalkeeper-ul a avut o nouă evoluție ștearsă, în nota celei din meciul tur, când a greșit în repetate rânduri. Patronul FCSB-ului a avut și un remarcat după înfrângerea dură din Letonia.

Gigi Becali a clarificat faptul că nu îl va lăsa pe Ștefan Târnovanu să plece de la echipă, chiar și în contextul evoluțiilor dezastruoase din „dubla” cu Auda. „El probabil apără așa pentru că crede că o să-i dau drumul. Nu-i dau drumul nicăieri! Aici stă până la finalul contractului, dar de acum va apăra Popa! Gata!”, a afirmat latifundiarul la Contractul lui Ștefan Târnovanu cu FCSB expiră în 2028.

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Gigi Becali l-a distrus pe Ștefan Târnovanu după Auda – FCSB 4-1

Patronul „roș-albaștrilor” l-a criticat vehement pe Târnovanu, afirmând că acesta „a jucat la echipa adversă”. „Ce să îmi explic? Nu trebuie să luăm în calcul arbitrajul. Fotbalul e un joc bărbătesc, iar noi nu am avut decât un bărbat astăzi pe teren: Pădurariu a fost singurul bărbat. Așa cum a fost, la fotbal nu poți să câștigi când ai un portar care joacă la echipa adversă.

Sunt afectat pentru că am zis să nu mă bag, să îi dăm încredere, dar chiar așa? Să ne distrugi în halul ăsta!? Și la golul doi, a dat pasă la adversar. Unde îți este mintea, mă? Da, și Crețu a greșit la primul gol, dar ce să caute Crețu? Era mingea lui Târnovanu. Orice ar fi fost, dacă nu ai bărbăție la fotbal…

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Ne-au dat șapte goluri pentru că am fost noi slabi. Dar asta e o echipă foarte slabă, era de bătut”, a declarat Gigi Becali, în direct la . , însă .

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Matei Popa revine în poarta FCSB-ului

În a doua parte a sezonului trecut, Ștefan Târnovanu și-a pierdut locul de titular la FCSB, fiind înlocuit în poartă de tânărul Matei Popa, deoarece în acest fel formația „roș-albastră” nu era nevoită să folosească un jucător de câmp pentru a îndeplini regula U21. În luna mai, Popa s-a accidentat, iar Târnovanu a revenit în poartă la meciurile de baraj pentru Conference League.

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Acum, internaționalul român își va pierde din nou locul în poarta „roș-albaștrilor”, după cum a anunțat Gigi Becali, iar Matei Popa va evolua din nou ca titular. În lotul echipei se mai află și un al treilea portar, Mihai Udrea (25 de ani), după ce fosta campioană a renunțat în această vară la cehul Lukas Zima, care a revenit la Petrolul.