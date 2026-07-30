Sport

Gigi Becali l-a pulverizat pe Ștefan Târnovanu după eliminarea din Conference League: „Să ne distrugi în halul ăsta!? Nu îți dau drumul nicăieri!”

Gigi Becali nu a avut milă de Ștefan Târnovanu după ce FCSB a fost învinsă cu 4-1 pe terenul letonilor de la Auda. Ce a declarat patronul „roș-albaștrilor”.
Bogdan Mariș
30.07.2026 | 21:51
Gigi Becali la pulverizat pe Stefan Tarnovanu dupa eliminarea din Conference League Sa ne distrugi in halul asta Nu iti dau drumul nicaieri
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali (68 de ani) a avut o reacție extrem de dură la adresa portarului Ștefan Târnovanu (26 de ani) după eșecul incredibil suferit de FCSB pe terenul letonilor de la Auda, 1-4. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Becali (68 de ani) a avut o reacție extrem de dură la adresa portarului Ștefan Târnovanu (26 de ani) după eșecul incredibil suferit de FCSB pe terenul letonilor de la Auda, 1-4. Goalkeeper-ul a avut o nouă evoluție ștearsă, în nota celei din meciul tur, când a greșit în repetate rânduri. Patronul FCSB-ului a avut și un remarcat după înfrângerea dură din Letonia.

UPDATE: Gigi Becali, anunț ferm despre viitorul lui Ștefan Târnovanu

Gigi Becali a clarificat faptul că nu îl va lăsa pe Ștefan Târnovanu să plece de la echipă, chiar și în contextul evoluțiilor dezastruoase din „dubla” cu Auda. „El probabil apără așa pentru că crede că o să-i dau drumul. Nu-i dau drumul nicăieri! Aici stă până la finalul contractului, dar de acum va apăra Popa! Gata!”, a afirmat latifundiarul la Prima Sport. Contractul lui Ștefan Târnovanu cu FCSB expiră în 2028.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali l-a distrus pe Ștefan Târnovanu după Auda – FCSB 4-1

Patronul „roș-albaștrilor” l-a criticat vehement pe Târnovanu, afirmând că acesta „a jucat la echipa adversă”. „Ce să îmi explic? Nu trebuie să luăm în calcul arbitrajul. Fotbalul e un joc bărbătesc, iar noi nu am avut decât un bărbat astăzi pe teren: Pădurariu a fost singurul bărbat. Așa cum a fost, la fotbal nu poți să câștigi când ai un portar care joacă la echipa adversă.

Sunt afectat pentru că am zis să nu mă bag, să îi dăm încredere, dar chiar așa? Să ne distrugi în halul ăsta!? Și la golul doi, a dat pasă la adversar. Unde îți este mintea, mă? Da, și Crețu a greșit la primul gol, dar ce să caute Crețu? Era mingea lui Târnovanu. Orice ar fi fost, dacă nu ai bărbăție la fotbal…

ADVERTISEMENT
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București
Digi24.ro
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București

Ne-au dat șapte goluri pentru că am fost noi slabi. Dar asta e o echipă foarte slabă, era de bătut”, a declarat Gigi Becali, în direct la Digi Sport. Cea mai mare eroare a lui Ștefan Târnovanu în retur a fost la primul gol al celor de la Auda, însă portarul a avut o evoluție dezastruoasă în prima manșă, pierdută de FCSB cu 2-3.

ADVERTISEMENT
Derapaj grosolan la TV: Gigi Becali l-a jignit în direct pe Decebal Rădulescu!
Digisport.ro
Derapaj grosolan la TV: Gigi Becali l-a jignit în direct pe Decebal Rădulescu!

Matei Popa revine în poarta FCSB-ului

În a doua parte a sezonului trecut, Ștefan Târnovanu și-a pierdut locul de titular la FCSB, fiind înlocuit în poartă de tânărul Matei Popa, deoarece în acest fel formația „roș-albastră” nu era nevoită să folosească un jucător de câmp pentru a îndeplini regula U21. În luna mai, Popa s-a accidentat, iar Târnovanu a revenit în poartă la meciurile de baraj pentru Conference League.

ADVERTISEMENT

Acum, internaționalul român își va pierde din nou locul în poarta „roș-albaștrilor”, după cum a anunțat Gigi Becali, iar Matei Popa va evolua din nou ca titular. În lotul echipei se mai află și un al treilea portar, Mihai Udrea (25 de ani), după ce fosta campioană a renunțat în această vară la cehul Lukas Zima, care a revenit la Petrolul.

Gigi Becali, scandal uriaș cu Decebal Rădulescu în direct după Auda – FCSB...
Fanatik
Gigi Becali, scandal uriaș cu Decebal Rădulescu în direct după Auda – FCSB 4-1: „Nu mai intru niciodată cu vagabonzi de ăștia!”
Ștefan Târnovanu, gest disperat după al șaselea gol luat de la Auda! Românul...
Fanatik
Ștefan Târnovanu, gest disperat după al șaselea gol luat de la Auda! Românul a clacat. Video
Marius Baciu, out de la FCSB?! Ratarea calificării în fața letonilor de la...
Fanatik
Marius Baciu, out de la FCSB?! Ratarea calificării în fața letonilor de la Auda a pus capac. Exclusiv
Tags:
Parteneri
Oprișan a rămas fără cuvinte când a auzit povestea emoționantă a campionului mondial:...
iamsport.ro
Oprișan a rămas fără cuvinte când a auzit povestea emoționantă a campionului mondial: 'De atunci nu am mai râs de el!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!