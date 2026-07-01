Gigi Becali l-a pus la punct pe jucătorul de la FCSB: „Vorbește aiurea! Suntem pe câmp aici?”

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Gigi Becali (68 de ani) a fost întrebat despre posibilitatea ca Ștefan Târnovanu (26 de ani) să plece de la FCSB în această vară, în contextul în care recent în spațiul public a început să se vorbească despre faptul că ar exista interes în acest sens dinspre campionatul Turciei. Patronul clubului roș-albastru a respins însă vehement acest scenariu.

Gigi Becali susține că FCSB nu a primit vreo ofertă de transfer pentru Ștefan Târnovanu

El a spus că până în acest moment nu a venit nicio ofertă oficială pe numele jucătorului. În plus, a părut destul de iritat de acest subiect și a lăsat să se înțeleagă că este deranjat într-o oarecare măsură de faptul că Târnovanu ar insista în această perioadă în anumite medii asupra ideii că ar avea oferte de transfer. „Nu pleacă nicăieri. Nu vă luați după el, ce vorbește el aiurea. Ce, suntem pe câmp aici? Suntem un club care plătim milioane de euro. Nu a oferit niciun turc niciun ban”, a spus Gigi Becali în direct la

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Pe de altă parte, cu aceeași ocazie, , de calibru, la echipa sa: „Mi se pare că azi, aseară am vorbit cu MM. Mi-a spus despre ce a negociat, să dau eu ok-ul, eu am dat ok-ul pentru ce a negociat el cu un atacant, un număr 10 e mai mult.

Joacă stânga, dreapta și număr 10. Mai negociază cu un mijlocaș. Nu vreau să vă dau detalii. Nu iau jucători liberi. Plătesc numai pe unul cam un milion, pe atacant. Celălalt e în negocieri. Nu vă pot spune ce am spus, dar cu siguranță va fi luat. Străini sunt”.

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Ce a spus Gigi Becali despre plecarea lui Daniel Graovac de la FCSB la Rapid

Nu în ultimul rând, . „Da, au făcut bine că l-au luat. E jucător valoros, polivalent, joacă pe două posturi (n.r. începe să râdă). Nu vreau să mai zic de jucători, că nu e frumos. Dar înțelegeți voi. Nu era de FCSB, asta e tot. Nu era pentru noi. Foarte bine că l-a luat Rapid”.