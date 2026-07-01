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Gigi Becali l-a pus la punct pe jucătorul de la FCSB: „Vorbește aiurea! Suntem pe câmp aici?”

Gigi Becali, replică fermă când a fost întrebat despre transferul titularului de la FCSB: „Nu pleacă nicăieri! Nu vă luați după el, că vorbește aiurea!”
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.07.2026 | 23:57
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Gigi Becali l-a pus la punct pe jucătorul de la FCSB. Foto: Sport Pictures
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Gigi Becali (68 de ani) a fost întrebat despre posibilitatea ca Ștefan Târnovanu (26 de ani) să plece de la FCSB în această vară, în contextul în care recent în spațiul public a început să se vorbească despre faptul că ar exista interes în acest sens dinspre campionatul Turciei. Patronul clubului roș-albastru a respins însă vehement acest scenariu.

Gigi Becali susține că FCSB nu a primit vreo ofertă de transfer pentru Ștefan Târnovanu

El a spus că până în acest moment nu a venit nicio ofertă oficială pe numele jucătorului. În plus, a părut destul de iritat de acest subiect și a lăsat să se înțeleagă că este deranjat într-o oarecare măsură de faptul că Târnovanu ar insista în această perioadă în anumite medii asupra ideii că ar avea oferte de transfer. „Nu pleacă nicăieri. Nu vă luați după el, ce vorbește el aiurea. Ce, suntem pe câmp aici? Suntem un club care plătim milioane de euro. Nu a oferit niciun turc niciun ban”, a spus Gigi Becali în direct la Digi Sport. 

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Pe de altă parte, cu aceeași ocazie, finanțatorul de la FCSB a anunțat două noi transferuri, de calibru, la echipa sa: „Mi se pare că azi, aseară am vorbit cu MM. Mi-a spus despre ce a negociat, să dau eu ok-ul, eu am dat ok-ul pentru ce a negociat el cu un atacant, un număr 10 e mai mult.

Joacă stânga, dreapta și număr 10. Mai negociază cu un mijlocaș. Nu vreau să vă dau detalii. Nu iau jucători liberi. Plătesc numai pe unul cam un milion, pe atacant. Celălalt e în negocieri. Nu vă pot spune ce am spus, dar cu siguranță va fi luat. Străini sunt”. 

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Ce a spus Gigi Becali despre plecarea lui Daniel Graovac de la FCSB la Rapid

Nu în ultimul rând, Gigi Becali, întrebat în mod special despre acest subiect, a ironizat plecarea lui Daniel Graovac de la FCSB la Rapid. „Da, au făcut bine că l-au luat. E jucător valoros, polivalent, joacă pe două posturi (n.r. începe să râdă). Nu vreau să mai zic de jucători, că nu e frumos. Dar înțelegeți voi. Nu era de FCSB, asta e tot. Nu era pentru noi. Foarte bine că l-a luat Rapid”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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