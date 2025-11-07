Gigi Becali l-a scos din echipă după 1-3 la Basel. „Gata, la revedere!”. Ce prim 11 va avea FCSB la Hermannstadt. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gigi Becali și-a pierdut răbdarea cu unul dintre titularii incontestabili de la FCSB. Pe cine a anunțat că scoate din echipă după 1-3 cu Basel și cum va arăta primul 11 al bucureștenilor cu Hermannstadt.

OUT din echipa FCSB-ului. Gigi Becali nu stă la discuții

Gigi Becali a intrat în direct a doua zi după ce FCSB a cedat în Elveția cu 1-3 în fața lui Basel. Latifundiarul din Pipera a spus numele fotbalistului care, de acum, va petrece mai mult timp pe banca de rezerve.

Mai exact, Becali a anunțat că Șut, va fi înlocuit cu Mihai Lixandru și nu va mai prinde primul „11”.

„Ne trebuie un mijlocaș central, că nu avem. O să îl încercăm acum pe Lixandru. Acum o să îi dau banca lui Șut, să rupă banca. Să vedem acum dacă stă pe bancă, dacă joacă după fotbal.

când nu știa nimeni de el, dar nu l-a vrut Meme. Șut, gata, rupe banca. Nu joacă la Hermannstadt. Joc cu Lixandru! Dacă tu Șut, dai mingea la adversar și elimină pe Târnovanu, mingea la tine, tu o dai la adversar? Înțeleg să greșești o pasă, dar el pur și simplu a dat-o adversarului. Distrugi echipa toată!”, a spus inițial Gigi Becali.

Cu ce echipă joacă FCSB la Hermannstadt

Ulterior, Gigi Becali a vorbit și despre primul „11” cu care echipa lui va începe returul sezonului regulat, care se deschide pentru bucureșteni cu o deplasare la Sibiu contra lui Hermannstadt, în etapa a 16-a din SuperLiga.

„Toată echipa mea. Cissoti, Olaru, Miculescu, Thiam, atacant, că Bîrligea a alergat mult, Tănase, Lixandru. Trebuie să bată. În poartă Târnovanu, nu am treabă cu el, a făcut o greșeală. Una e când greșești, alta e când o ții ca Șut.

O să joace Graovac în dreapta, pentru că . Pantea a ajuns fundașul pe care îl doream, tanc, buldog. A început să paseze, să dribleze. Are din alea de fotbalist”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Primul „11” al FCSB-ului pentru meciul din etapa a 16-a din SuperLiga cu Hermannstadt: Târnovanu – Graovac, Ngezana, Cercel, Radunovic – Lixandru, Tănase – Cisotti, Olaru, Miculescu – Thiam.