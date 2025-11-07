Gigi Becali l-a scos din echipă după 1-3 la Basel. „Gata, la revedere!”. Ce prim 11 va avea FCSB la Hermannstadt. Exclusiv

Gigi Becali și-a pierdut răbdarea cu unul dintre titularii incontestabili de la FCSB. Pe cine a anunțat că scoate din echipă după 1-3 cu Basel și cum va arăta primul 11 al bucureștenilor cu Hermannstadt.
Gigi Becali a intrat în direct a doua zi după ce FCSB a cedat în Elveția cu 1-3 în fața lui Basel. Latifundiarul din Pipera a spus numele fotbalistului care, de acum, va petrece mai mult timp pe banca de rezerve.
Mai exact, Becali a anunțat că Șut, cel despre care Mihai Stoica a povestit la „MM la FANATIK” de ce a decăzut atât de mult, va fi înlocuit cu Mihai Lixandru și nu va mai prinde primul „11”.
„Ne trebuie un mijlocaș central, că nu avem. O să îl încercăm acum pe Lixandru. Acum o să îi dau banca lui Șut, să rupă banca. Să vedem acum dacă stă pe bancă, dacă joacă după fotbal.
Eu am vrut să îl iau pe Teles când nu știa nimeni de el, dar nu l-a vrut Meme. Șut, gata, rupe banca. Nu joacă la Hermannstadt. Joc cu Lixandru! Dacă tu Șut, dai mingea la adversar și elimină pe Târnovanu, mingea la tine, tu o dai la adversar? Înțeleg să greșești o pasă, dar el pur și simplu a dat-o adversarului. Distrugi echipa toată!”, a spus inițial Gigi Becali.
Ulterior, Gigi Becali a vorbit și despre primul „11” cu care echipa lui va începe returul sezonului regulat, care se deschide pentru bucureșteni cu o deplasare la Sibiu contra lui Hermannstadt, în etapa a 16-a din SuperLiga.
„Toată echipa mea. Cissoti, Olaru, Miculescu, Thiam, atacant, că Bîrligea a alergat mult, Tănase, Lixandru. Trebuie să bată. În poartă Târnovanu, nu am treabă cu el, a făcut o greșeală. Una e când greșești, alta e când o ții ca Șut.
O să joace Graovac în dreapta, pentru că Pantea stă, a luat galbene multe. Pantea a ajuns fundașul pe care îl doream, tanc, buldog. A început să paseze, să dribleze. Are din alea de fotbalist”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.
Primul „11” al FCSB-ului pentru meciul din etapa a 16-a din SuperLiga cu Hermannstadt: Târnovanu – Graovac, Ngezana, Cercel, Radunovic – Lixandru, Tănase – Cisotti, Olaru, Miculescu – Thiam.