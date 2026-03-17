Gigi Becali l-a sunat la miezul nopții pe Mirel Rădoi: „Pe mine asta mă interesează la fotbal!”. Cum i-a răspuns antrenorul FCSB. Exclusiv

Mirel Rădoi a început cu stângul aventura sa la FCSB. Campioana României a remizat 0-0 pe Arena Națională cu Metaloglobus, iar lucrurile nu arată prea bine pentru roș-albaștri. Gigi Becali, patronul clubului, a recunoscut în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că, după meciul cu nou-promovata, a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe antrenorul echipei.

Telefonul care poate schimba totul la FCSB! Gigi Becali a intervenit direct după egalul cu Metaloglobus

Gigi Becali a ajuns la o înțelegere cu Mirel Rădoi. Antrenorul a preluat frâiele echipei din Capitală cel puțin până la finalul sezonului. Obiectivul declarat este câștigarea play-out-ului și calificarea în preliminariile UEFA Conference League. Pentru asta, însă, este nevoie ca Rădoi să schimbe mentalitatea echipei.

. Roș-albaștrii nu au reușit să marcheze în fața lanternei roșii din Superliga României, Metaloglobus. Jucătorii au părut în multe momente storși de puteri și foarte neinspirați la ultima pasă.

Becali l-a sunat imediat pe Rădoi după 0-0 cu Metaloglobus! Mesajul patronului pentru finul său

a declarat la FANATIK SUPERLIGA că, la finalul partidei, a purtat o discuție telefonică cu Mirel Rădoi. Omul de afaceri a vrut să îi transmită finului său că nu este momentul să fie supărat sau dezamăgit și a reconfirmat că are încredere totală în el.

„Nu știu eu cu rombul. Nu mă bag eu în romburi. Nu mă bag, nu mă interesează. Eu l-am sunat pe Mirel și i-am spus finului să stea liniștit. Am avut mingea. Nu a intrat, asta este. M-am gândit că poate e dezamăgit, supărat. Eu nu sunt. Spuneam dacă sunt. Cât timp vom avea posesia și vom avea mingea, nu voi fi supărat. Pe mine asta mă interesează. Poate nu am dreptate, nu știu, am, nu am, spun ce mă interesează. Pe mine mă interesează să fie mingea la mine. Dacă faci asta, nu ai treabă. Mă gândeam că poate s-a supărat. Mirel le pune la suflet.

L-am sunat ca să îl încurajez. El a spus că nu știe ce se întâmplă și de ce nu marcăm gol. M-a întrebat dacă cred că e ceva mental. Asta era dilema lui. I-am spus că s-au baricadat. Curajul vine din putere. Toți specialiștii spun că e vorba de mentalitate. Eu o țin pe a mea. Mentalitatea vine din potență. Dacă poți, ai mental. Eu știu că se poate. Viața te taxează. Nu se pune problema de mental în meciul cu Metaloglobus. S-a schimbat antrenorul, suntem în play-out. Nu se punea problema să intrăm superficiali.

Una peste alta, mingea dacă e la mine, eu sunt mulțumit. Eu i-am spus lui Mirel: nu am o problemă dacă nu câștigi play-out-ul. Problema mea e că vreau să construiești echipa care va juca acel baraj. Vom juca cu cine vom juca. Dacă nu câștigăm barajul din play-out (n.r. locurile 7-8), pleacă acasă”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.