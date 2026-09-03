Gigi Becali l-a sunat pe Dan Petrescu după transferurile lui Muhar, Korenica şi Drăguş la FCSB! Ce plan are patronul roş-albaştrilor. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a mutat spectaculos pe piaţa transferurilor. . Patronul roş-albaştrilor nu vrea să se oprească aici şi mai caută un atacant, .

Gigi Becali l-a sunat pe Dan Petrescu după cele trei transferuri la FCSB

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit că după ce a efectuat transferurile urmează să îl sune pe Dan Petrescu. Fostul antrenor al celor de la CFR Cluj a avut mai multe dialoguri în acest debut de sezon cu patronul FCSB, care a fost dispus să îi ofere şi un rol în conducerea echipei:

ADVERTISEMENT

„Vom juca 4-3-3 sau 4-2-3-1, să vedem. O să-l întreb pe Dan Petrescu unde : atacant în stânga sau inter. El spune că e atât de bun că poate juca și 6, dar nu am nevoie de 6 pentru că acolo îl am pe cel mai bun, pe Muhar. Și atunci se pune problema 4-3-3 sau 4-2-3-1, să joace Korenica atacant în stânga”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Ce spunea Gigi Becali despre aducerea lui Dan Petrescu la FCSB: „E băiat de calitate!”

În urmă cu câteva săptămâni, Gigi Becali a dezvăluit că a fost ideea lui Mihai Stoica să îl aducă pe Dan Petrescu în conducerea clubului la FCSB, să aibă un rol consultativ. , dar discuţiile au fost amicale:

ADVERTISEMENT

„A fost o discuție și atât, de acolo s-a amplificat. A fost ideea lui MM: „Am lucrat cu el, băiat extraordinar, să-l luăm că îi prinde și lui bine după boala asta, cu ce a avut…”. Mai mult pentru el, pentru Dan îl luam, să intre într-un mediu din nou, dar fără mult stres.

ADVERTISEMENT

Să se relaxeze și el, să dea sfaturi, noi așa ne gândisem. O fac dacă vrea! I-am zis lui Mihai: „Tu fă ce vrei la asta cu Dan, că e băiat de calitate”. El nici nu mai înjură, pe mine asta mă deranja”, a spus Gigi Becali la Digisport despre apropierea de Dan Petrescu.

ADVERTISEMENT

„Nu pot să spun ceva clar. E normal că sunt bucuros că lumea nu m-a uitat și că mă apreciază în continuare, asta e important”, Dan Petrescu, despre interesul celor de la FCSB

21 august 2025 a fost ultimul meci în care a antrenat Dan Petrescu (Hacken – CFR Cluj 7-2)

5 titluri de campion al României are Dan Petrescu