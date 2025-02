Gigi Becali l-a sunat pe Meme Stoica la prima oră. „Mamă, ce fotbalist e Tănase!”. Ce contract are la FCSB: „E milionar!”

Florin Tănase a intrat la pauză în , fiind unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. Atacantul roş-albaştrilor a scos penalty-ul din care tot el a deschis scorul pe zapada de la Buzău.

Gigi Becali l-a sunat pe Meme Stoica la prima oră. „Mamă, ce fotbalist e Tănase!”

Gigi Becali a fost încântat de evoluţia lui Florin Tănase şi a spus la FANATIK SUPERLIGA ce contract uriaş are atacantul, fiind deja milionar graţie afacerilor pe care le derulează în România:

“L-am sunat pe Mihai Stoica după ce m-am sculat: “Băi, Mihai, Tănasse ăsta, te încântă ce fotbal joacă, ce fotbalist de mare clasă este!”. Joacă pe zăpadă, parcă a jucat pe iarbă.

Tănase e jucător de mare clasă. Cum a intrat, s-a schimbat jocul. Mingea la el, pac-pac, lumina jocul. Nu e vorba de 11 metri, ci de cum a jucat. Este cel mai în formă din SuperLiga.

“El a luat 300.000 de euro doar prima de instalare”

Cine n-ar vrea antrenori să se certe cu el şi să câştige meciurile. Tănase are contract de un an plus un an. Adică este contract pe doi ani, dar poate să plece când vrea. Dacă până la finalul anului are o ofertă, trebuia să dea toţi banii înapoi, vreo 500.000 de euro.

El a luat 300.000 de euro doar prima de instalare. dacă luăm campionatul îi fac contract de 5-600.000 de euro şi nu mai pleacă. A zis că nu îl interesează banii, că banii vin.

“Face blocuri, face bani din imobiliare. Tănase e milionar”

Acum nu mai trebuie să dea banii dacă încheie anul. Aşa nu mai trebuie. Are contract pe doi ani. Pentru ce să pleci dacă tu iei 6-700.000 de euro pe an în România? De ce să mai pleci în străinătate?

El face blocuri, face bani din imobiliare. Tănase e milionar. Când el a plecat, de toţi banii a cumpărat terenuri şi acum construieşte pe ele. Nu îl mai interesează pe el.

Eu am vorbit ieri cu Tănase şi îmi spunea că vrea să joace. I-am zis, cum adică să joace, dar el voia şi îmi spunea că aşa se simte bine, să joace din trei în trei zile”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

