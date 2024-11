Gigi Becali l-a sunat pe Mitică Dragomir pentru cea mai tare afacere: „O să câștige până la 200 de milioane de euro!”

După o bună perioadă de timp, în care nu au mai vorbit, Dumitru Dragomir a dezvăluit la MAX Profețiile lui Mitică că a fost sunat de Gigi Becali. Patronul FCSB i-a cerut sfaturi „Oracolului” din Bălcești în materie de afaceri.

Gigi Becali l-a sunat pe Mitică Dragomir: „Să nu-i dai secrete, că te-ai nenorocit”

în cadrul celei mai noi ediții a emisiunii MAX Profețiile lui Mitică. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal , printre care fotbal, afaceri sau politică.

„Acum două zile am vorbit cu Gigi Becali. Am vorbit o jumătate de oră cu el, m-a sunat. Nu mai vorbiserăm de 3-4 luni. Am vorbit de-ale noastre. Nu numai afaceri, și fotbal, și de conjunctura lui de a intra în politică. Am discutat mai multe.

Lui Gigi să nu-i dai secrete, că te-ai nenorocit, dar în rest e o plăcere să vorbești cu el. Mi-a zis că nu mai vinde, pentru că am vrut eu să cumpăr vizavi de blocurile pe care le-am făcut.

Am cumpărat pe malul lacului. Eu și Tănase, fotbalistul, avem cel mai tare pământ. Eu sunt un om serios în construcții. Firmele fiului meu de imobiliare sunt serioase. Facem apartamente, nu facem cutii de chibrituri, băgăm fier mult, facem la cel mai înalt nivel. Să știi că și fata lui Gigi, Alexandra, a făcut un bloc foarte frumos. A băgat fier mult”, a spus Dumitru Dragomir.

„O să câștige până la 200 de milioane de euro!”

Dumitru Dragomir a dezvăluit că Gigi Becali nu vrea să mai vândă teren în nordul Capitalei. În schimb, patronul FCSB a cerut sfaturi despre cum să administreze terenul pe care îl deține. Dragomir l-a îndrumat pe Becali să facă blocuri, care pot aduce în conturile omului de afaceri sume de până la 200 de milioane de euro.

„L-am întrebat pe Gigi pentru că am vrut să-i fac ceva nepotului meu cel mare. Nu un bloc, altceva care să dea bani. Nu-ți mai spun că e afacerea mea și fac în altă parte. Nu mai vrea să vândă aici. M-a consultat, că ce să facă.

I-am zis: ‘băi, Gigi! La banii tăi fă 30 de blocuri. Cel mai puțin îți iei 130 de milioane de euro’. Banii lui în buzunar. M-a sunat să mă consulte. ‘Vinde-l’, i-am zis, că s-a scumpit. Mie mi-a dat cu 300 de euro acolo. El poate să-l vândă cu 500 mâine și cu 600 de euro peste 2-3 luni.

Cu 500 de euro poate să-l vândă și azi acolo. Și are 6 hectare. Voiam și eu un hectar sau un hectar și jumătate, dar să nu-mi dea până în calea ferată, să-mi dea până la jumătate. Mi-a zis că nu mai vinde. Îmi zice nea Mitică, îmi zice în toate felurile.

„Este unic, nu există așa ceva în țară”

‘Eu zic să fac blocuri. Câte crezi că pot să fac acolo?’, m-a întrebat Gigi. Pe 6 hectare poate să facă 30 de blocuri. I-am zis că poate nu face 30, dar 20 face sigur. Ai înțeles? Să zicem că faci pe 2.000 metri un bloc.

‘Cât crezi că o să câștig eu?’. I-am zis că cel mai puțin 100 de milioane de euro și cel mai mult 200 de milioane de euro, dacă le face scumpe. Dacă Gigi Becali face blocuri aici se închide cartierul, nu mai există în altă parte. Cel mai tare cartier din România, e peste Nordului la Ambasada Chinei și peste tot.

Canalizările sunt masive, sunt făcute de Gigi, nu sunt făcute de altcineva. Este singurul cartier cu un bulevard de 21 de metri și altul de 11 metri, la 200 de metri unul de altul. Este unic, nu există așa ceva în țară. Este unicat, punctul zero din București! Are și cele mai ale dracu ieșiri.

Faci un minut până pe podul de la autostradă, un minut până la barieră, un minut până la Biserica lui Gigi Becali ca să ieși. Pe acolo vine metroul, ce ai? Nu mai găsești pământ acolo, nu mai vinde Gigi. Partea din stânga o închid eu cu cele 3 blocuri ale mele că fac 333 de apartamente acolo”, au fost dezvăluirile lui Dumitru Dragomir.

