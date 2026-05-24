Gigi Becali l-a sunat pe Valeriu Iftime înainte de FCSB – Botoșani! „Primă specială de sute de mii de euro! Le dau toți banii de la UEFA”. Exclusiv

Valeriu Iftime a dezvăluit ce a discutat cu Gigi Becali înainte de barajul FCSB - FC Botoșani, dar și ce primă le va oferi jucătorilor în cazul în care echipa se califică în Conference League.
Bogdan Mariș
24.05.2026 | 11:16
Gigi Becali (67 de ani) l-a sunat pe Valeriu Iftime (65 de ani) înainte de FCSB - Botoșani.
FC Botoșani o va înfrunta pe FCSB duminică, de la ora 20:30, în Ghencea, în semifinala barajului pentru Conference League. Valeriu Iftime (65 de ani) a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, ce a discutat cu Gigi Becali (67 de ani) cu o zi înainte de meci, dar și ce prime va oferi jucătorilor în cazul în care echipa se califică în Conference League.

Ce a discutat Valeriu Iftime cu Gigi Becali înainte de barajul FCSB – FC Botoșani

Valeriu Iftime a dezvăluit că va fi prezent pe stadion pentru a urmări meciul de baraj, iar patronul celor de la FC Botoșani a vorbit și despre discuția pe care a purtat-o cu Gigi Becali înainte de meci. Voi veni la meci, am discutat puțin ieri cu domnul Becali, m-a sunat ieri. Întotdeauna bem o șampanie.

Nu mi-a făcut nicio ofertă pentru vreun jucător, nici vorbă, am vorbit de alte chestiuni, nu are legătură doar cu meciul de astăzi. Era binedispus”, a afirmat omul de afaceri pentru FANATIK. Gigi Becali și Valeriu Iftime s-au contrat de la distanță înainte de meciul care va avea loc duminică pe stadionul Steaua.

Ce prime va oferi Valeriu Iftime jucătorilor în cazul în care FC Botoșani se califică în Conference League

FC Botoșani nu a mai jucat din 2020 în preliminariile cupelor europene, așadar o calificare într-o competiție continentală reprezintă un obiectiv important. Valeriu Iftime a dezvăluit că le va oferi jucătorilor suma primită de la UEFA în cazul în care FC Botoșani va reuși să treacă de FCSB și de adversarul din finala barajului, Dinamo. Sunt niște prime interesante, dar nu pentru meciul acesta, ci pentru următorul, pentru calificarea în Conference League e o primă importantă, specială.

Sunt bani de acolo, UEFA dă bani, nu rămân la mine. Dacă ne calificăm, după ce vom acoperi cheltuielile, suma primită, câteva sute de mii de euro, de la UEFA va ajunge la jucători, a spus omul de afaceri. O prezență în turul 2 preliminar al Conference League asigură un premiu de 350.000 de euro din partea forului european, iar suma ar crește pentru fiecare fază de care ar trece FC Botoșani.

La precedentele două experiențe în cupele europene, ambele în Europa League, gruparea patronată de Valeriu Iftime a debutat în turul 1 preliminar, de care a reușit să treacă, fiind însă eliminată de fiecare dată în turul 2. În 2015, FC Botoșani a fost învinsă de Legia Varșovia, iar în 2020 a cedat contra nord-macedonenilor de la Shkendija.

  • 12.300.000 de euro valorează lotul lui FC Botoșani
  • 7 goluri a marcat FC Botoșani în meciurile disputate în acest sezon contra FCSB-ului
