Gigi Becali l-a tachinat în direct pe Florin Prunea: „Nu cred că mai ții cu Dinamo acum”

Dinamo ocupă momentan locul 4 în Superliga, cu 38 de puncte, la doar două lungimi în urma liderului Universitatea Craiova, așadar „câinii” ar putea fi implicați în lupta pentru titlu în cazul în care vor avea un start pozitiv în meciurile oficiale din 2026. Gigi Becali e de părere că fostul portar al lui Dinamo, Florin Prunea, nu se numără printre susținătorii echipei actuale.

Gigi Becali l-a „înțepat” pe Florin Prunea

Florin Prunea a activat în două rânduri ca oficial la Dinamo, club pe care l-a reprezentat timp de peste un deceniu ca fotbalist profesionist. Chiar și în acest context, Gigi Becali a afirmat că fostul portar nu susține echipa actuală a „câinilor”, deoarece nu se mai află în conducerea clubului.

„Ești tu așa dinamovist în sângele tău, dar nu cred că ții așa cu ei acum. Atâta timp cât vezi că e altul acolo și nu ești tu… Normal”, a afirmat patronul campioanei, într-o intervenție la . .

În ce perioade a activat Florin Prunea la Dinamo

Florin Prunea s-a format ca fotbalist la juniorii lui Dinamo, iar în perioadele 1985-1998 și 2001-2002 a evoluat pentru prima echipă a „câinilor”, cu excepția anilor petrecuți sub formă de împrumut la Universitatea Cluj și Universitatea Craiova. Fostul portar a câștigat un titlu și două Cupe alături de Dinamo.

După retragerea din cariera de fotbalist, fostul goalkeeper a ocupat postul de director sportiv la Dinamo, în perioada 2010-2011. În timp ce ocupa acest rol, . După experiențe ca oficial la Astra și Poli Iași, Prunea a revenit la Dinamo în 2019, ocupând timp de un an postul de președinte al clubului.

Ce program are Dinamo în ianuarie

Dinamo va disputa primul meci oficial din 2026 pe 18 ianuarie, de la ora 20:30, pe teren propriu contra Universității Cluj. Apoi, „câinii” vor mai întâlni două formații din subsolul clasamentului până la finalul lunii: FC Hermannstadt, în deplasare, și Petrolul, pe teren propriu.