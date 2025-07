Jucătorul transferat de FCSB cu 1,3 milioane de euro, tras pe linie moartă: “E cuminte, se antrenează, dar e din alt film!”. Exclusiv

FCSB a început aproape perfect noul sezon, roș-albaștrii având deja 2 victorii și o remiză, dar și un trofeu câștigat. Deși echipa merge bine, Gigi Becali a anunțat că un nou jucător a fost tras pe linie moartă.

Marius Ștefănescu, tras pe linie moartă de Gigi Becali

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a făcut o paralelă dintre echipa pe care o avea sezonul trecut în turul 3 preliminar UEFA Champions League și cea pe care o are acum. Patronul FCSB consideră că lotul este mult mai competitiv acum, în benzi fiind David Miculescu și Juri Cisotti, față de Băluță și Ștefănescu, așa cum era anul trecut. Latifundiarul din Pipera a transmis că, , și , jucătorul nefiind în concordanță cu ceilalți fotbaliști pregătiți de Elias Charalambous.

„Mă gândeam că noi am jucat cu Sparta Praga ca să intrăm în Liga Campionilor… Noi am avut 2 jucători în benzi, Ștefănescu și Băluță. Aseară mă gândeam, că mai sunt și eu păcătos.

Noi la ora asta nu știm valoarea noastră, am jucat cu CFR-ul, i-am dominat clar. I-am spus și lui MM atunci că se vede că suntem mai valoroși, am dominat tot jocul. Nu e problemă că am făcut egal cu Hermannstadt, pentru că mingea a fost numai la noi.

„Ștefănescu nu este din cărțile noastre! E cuminte, se antrenează”

M-am gândit că am avut cu Sparta Praga doi jucători în benzi. La unul am renunțat, la Băluță, iar al doilea, Ștefănescu, e cam renunțat. Să mă ierte, nu vreau să-l minimalizez pe băiat, dar trebuie să spunem adevărul.

Nu prea este el din cărțile noastre, că nu are, nu poate să facă față la nivelul pe care îl facem noi. E cuminte, se antrenează… Mă gândeam că noi am schimbat acum. Îl avem pe Bîrligea atacant, cu Cisotti stânga și în dreapta David Miculescu, sau chiar Politic ori George Popescu, benzile s-au întărit!

E alt nivel acum! Avem și fundașii centrali buni, deja s-au conturat. Deci noi nu știm care e valoarea echipei! Valoarea echipei o vom afla în turul 3 și în play-off. Nici atunci nu o vom știi foarte bine, o vom afla, dacă Dumnezeu ne ajută și ne ascultă, în grupele Ligii Campionilor, când vom juca cu 8 echipe puternice. Atunci vom vedea dacă Domnul ascultă rugăciunile”, a declarat Gigi Becali.

