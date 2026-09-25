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Ionuț Panțîru (30 de ani) era văzut ca un fotbalist de viitor nu doar pentru FCSB, ci pentru naționala României, cel puțin în viziunea lui Gigi Becali. În urma unei accidentări ce l-a ținut departe de gazon mai multe sezoane la rând, fundașul stânga i-a părăsit pe bucureșteni, iar cariera sa a luat-o doar în jos. După experiențe eșuate în Liga a 2-a la echipe precum FC Voluntari, CS Tunari și Gloria Bistrița, lateralul stânga a semnat la Liga a 3-a, cu Gloria Băneasa.

Ionuț Panțîru a semnat cu Gloria Băneasa! Fosta „perlă” a lui Gigi Becali va juca la locul 10 din Liga a 3-a

În prezent, FCSB bifează regula U21 prin prezența lui Ricardo Pădurariu în flancul stâng al apărării. Tânărul care a impresionat la Corvinul Hunedoara a devenit titular incontestabil la FCSB și demonstrează calități impresionante pentru un fotbalist de doar 19 ani. Gigi Becali este extrem de entuziasmat și este de părere că va face foarte mulți bani pe urma sa, însă nu ar trebui să uite că în urmă cu câțiva ani a trecut printr-o situație asemănătoare, însă o accidentare gravă i-a stricat planurile.

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Ionuț Panțîru a fost adus de la Poli Iași în 2019, însă nu și-a făcut loc încă de la început în prima echipă. După câteva meciuri în care a fost introdus pe teren, forța sa de pătrundere, viteza și determinarea din teren l-au făcut pe Gigi Becali să exclame „Ăsta va fi cel mai tare fundaş stânga din istoria României, care a existat vreodată. O să vedeţi”, însă nu a fost așa.

În urma unei accidentări ciudate, survenite după o ciocnire cu coechipierul Adrian Șut, Ionuț Panțîru a trecut prin trei intervenții chirurgicale la genunchi și a lipsit de pe teren doi ani și jumătate. Deși foarte mulți fotbaliști ar fi ales să se retragă după acest moment dificil, el a insistat să joace, însă este evident că nivelul său nu mai poate fi unul ridicat. ultima experiență fiind la Gloria Bistrița, de care

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Conform platformei Federației Române de Fotbal, , Ionuț Panțîru a fost legitimat vineri, 25 septembrie, la Gloria Băneasa, formație ce se află într-o situație dificilă în Liga a 3-a, unde ocupă locul 10 în Seria 4, cu doar 4 puncte adunate din cinci meciuri.

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Ricardo Pădurariu este noua „mină de aur” a lui Gigi Becali

Dacă nu i-a ieșit cu Ionuț Panțîru, De această dată, mai multă lume îi dă dreptate lui Gigi Becali în privința lui Pădurariu, iar Costin Curelea tocmai l-a convocat la naționala U21 pentru meciurile cu Cipru, Finlanda și Spania, chiar dacă el are doar 19 ani.

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„I-am spus lui MM acum să îi schimbe clauza. O să îi fac pe 30 de milioane de euro. Dacă la 19 ani joacă așa, e jucător de echipe mari. O să îi mai dau în plus (n.r. la salariu), pentru că merită. Joacă titular, nu mai poate nimeni să îl schimbe de acolo. Cred că o să joace el și în Europa”, spunea Gigi Becali despre Pădurariu la