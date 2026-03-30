Gigi Becali, la analize medicale după ce Mircea Lucescu a leșinat: „Vreau să trăiesc până la 105 ani”

Gigi Becali (67 de ani) a reacționat imediat după ce Mircea Lucescu (80 de ani) a suferit o sincopă cardiacă și a ajuns de urgență pe patul de spital. Îngrijorat de starea de sănătate a selecționerului, latifundiarul din Pipera i-a recomandat bunului său prieten să renunțe la fotbal. În plus, după situația nefericită a lui „Il Luce”, Becali s-a dus direct la analize.

„I-am zis ‘Băi, Mircea, ai o vârstă. Gata! Băi, Mircea! Îți spun ca unui frate’. Să nu se supere. ‘Retrage-te!’ El a zis ‘Băi, Gigi, o las, dar nu vrea nimeni să o ia’. ‘Păi Hagi?’ ‘Nu vrea’. ‘Vorbesc eu cu el!’ Nu am vorbit cu Gică, dar i-am zis lui Gică Popescu. A venit cu Zoli să negociem niște procente și i-am transmis lui Gică treaba asta. Dar cred că i-am spus și lui Gică treaba asta, nu mai țin minte.

Nu am rămas șocat, știam că e bolnav. Voi nu știați că e bolnav? Toată lumea știa că e bolnav. Când am auzit am zis ‘Uite, bă, săracul… Nu își vedea de treaba lui?’ Băi, Mircea, ai 80 de ani. Stai liniștit! Te-a ajutat Dumnezeu. La el nu era de bani, că are bani mulți. Pasiunea, dar pasiunea asta o poți pasiona până la o vârstă. Dup-aia nu mai poți. Mai ales că el are cu inima, el a făcut operație pe cord. Când faci operație pe cord… Inima ta deja e afectată, săraca.

Bă, Horia, prea slabi turcii. Eu nu am văzut nicio combinație. O echipă, care e valoroasă, are 3-4 jucători care te fac praf în 16-20 de metri, în pase și driblinguri, te înnebunește. Nu am văzut nimic. Dar noi nu am avut curaj. (n.r. – Amicalul cu Slovacia cum vi se pare?)Asta e o tâmpenie. (n.r. – I-ați dat mesaj domnului Lucescu?) Nu i-am dat. Știam că s-a îmbolnăvit, dar nu știam că și-a revenit. Nu poți acum să stai pe capul lui. Lasă omul să se odihnească”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Câte kilograme are Gigi Becali

Deși se apropie de 70 de ani, Gigi Becali susține că e sănătos tun. Pe 25 iunie, patronul FCSB va împlini 68 de ani. În dialogul cu Horia Ivanovici, latifundiarul din Pipera a dezvăluit că urmează să își facă un set de analize, chiar luni, 30 martie, la o zi după incidentul cu Mircea Lucescu.

„Uite azi, nici nu am mâncat, mă duc să îmi ia sânge, să fac analize. Am făcut acum 8 luni analize, toate la perfecție. Acum le fac iar. La 6 luni trebuie să faci analize. După 60 de ani trebuie să faci analize la 6 luni. Eu am 68. (n.r. – La inimă vă căutați?) La inimă nu am ce să fac, nu am ce să caut. Lucrurile se văd toate în sânge. Fac toate alea. La inimă nu am ce. Mi-a pus d-alea, ventuze d-alea, de le ții o zi și o noapte. Și mi-a zis Domne, cum ai inima la propriu, așa o ai și la figurat. Adică bună, sănătoasă. La inimă fac mai rar, la 1-2 ani. Dacă zice că ai mici probleme, mergi mai des, să îți dea tratament. Dar în sânge se vede totul.

Eu chem acasă. Am eu la clinica mea laborator de analize. Ce mă costă pe mine? ‘Ia vin-o, fetițo, bagă branula, și bagă și nișe vitamine, dacă tot ai înțepat vena’. Eu la două săptămâni îmi pun singur perfuzie. La 2-3 săptămâni maxim pun întăritoare, antiinflamatoare, vitamine, magneziu. Toate! Acum, dacă e post, am ajuns la 75 de kilograme. Eu am 80 în mod normal. Acum sunt la 75. Nu mănânc. Cel mai bun tratament pentru organism e postul, adică nemâncatul. Așa zic specialiștii. Face Meme cu ăia la noi. Nu mănâncă 3 zile ca să omoare bacteriile rele. Au ei teoria lor. Eu nu 3 zile. Eu până la ora 2-3 țin. Nu beau nici apă că mă duc la biserică. Mă duc la ora 12, mă împărtășesc, și mai stau două ore. și la 14:00 mănânc.

Dacă tot am făcut avere și am vârsta pe care o am, de ce să nu am grijă de mine? Măcar să trăiesc puțin mai mult. (n.r. – Cât prindeți?) Eu? Eu vreau 105 ani! Atât vreau eu. Ca marele Antonie. Lucescu, dacă stă liniștit, la cât e de puternic, poate să facă 100 de ani. Bine, are problema cu inima. Dar stă cuminte? Acum o să fie obligat”, a conchis patronul campioanei FCSB.