Gigi Becali, la cuțite cu Edi Iordănescu: „Penalty, penalty, penalty și li se întunecă mintea ca la draci și nu mai văd lumina!”

Gigi Becali e în război deschis cu Edi Iordănescu și consideră că Hațegan a arbitrat corect, iar CFR Cluj a fost tot timpul obișnuită să primească foarte ușor lovituri de pedeapsă.

Conflinctul dintre Gigi Becali și Edi Iordănescu a ajuns la un nou episod, după ce antrenorul campioanei României a criticat în termeni duri arbitrajul lui Ovidiu Hațegan de la meciul cu Universitatea Craiova, pe care îl consideră rău intenționat.

Patronul FCSB a fost extrem de deranjat de discursul la adresa arbitrajului al lui Iordănescu Jr. și al lui Marius Bilașco și a intervenit telefonic la Digi Sport Special pentru a „împărți dreptatea”, așa cum a spus-o chiar el.

Gigi Becali îi atacă pe cei de la CFR Cluj: „Vor penalty la mișto, ca la Pinalty de la Piatra Neamț!”

„Am zis că nu se poate așa ceva: I-a făcut varză, că nu a greșit nimic!? Fiecare cu părerea lui. Eu am văzut. Niciodată în viața mea nu am văzut un penalty de genul ăsta. Ioane, te rog frumos! Și ai văzut multe penalty-uri, tu! (n.r. a intervenit Ion Crăciunescu, scos din sărite de patronul FCSB)

Debeljuh face fault în atac! Bagă piciorul în fața lui Acka. Se bagă în fundaș să îi pună piedică! Nu îl interesa mingea! Să dea repetarea fazei cu Camora cu mâna pe minge! Cu fault la mișto și dă cu capul în capul fundașului nostru!

Nu sunt de acord, ca pe noi să nu ne arbitreze Kovacs și pe ei să nu îi arbitreze Hațegan! Pei ei să îi arbitreze Hațegan! El a arbitrat corect! Ei au fost învățati tot timpul să primească penalty, penalty, penalty și li se întunecă mintea ca la draci și nu mai văd lumina. Hațegan a arătat dreptatea și lumina. Ei vor să primească penalty la mișto, ca la Pinalty de la Piatra Neamț.

Gigi Becali consideră că FCSB e echipa cea mai dezavantajată: „O să venim cu douăzecu de faze de penalty din ultimele 10 meciuri!”

O să venim cu douăzeci de faze în ultimele zece meciuri, în care am avut unu-două penalty-uri la fiecare meci! Eu nu știu cine e Radu Drăguț, eu vreau la voi la Special! Nu știu cine e! Acum e altceva. Face Dumnezeu dreptatea, nenea Iedii! Nenea, Ieedii!

Bilașco, zice: Nu mai am nicio emoție cu Sepsi! Nu că sunt convins, dar atâta timp cât am punctul în fața lor, nu mai am nicio emoție. Nu mă mai interesează! La fiecare meci va fi luptă. Nenea Iedii: ‘Zece puncte vom avea în față! Dumnezeu va face dreptate!’

Noi ne gândim la bine! Să dea Tănase două goluri pe meci, nu că se accidentează! Mai sunt încă nouă zile. Peste zece zile vom avea zece puncte peste nenea Iediii! El are mintea întunecată. Nu așa! Asta înseamnă minte întunecată”, a spus Gigi Becali la Digi Sport Special.

