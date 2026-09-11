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Gigi Becali e de părere că a dat o adevărată lovitură cu transferul lui Karlo Muhar la FCSB. Omul de afaceri l-a comparat pe mijlocașul croat cu Mirel Rădoi și a precizat că este încântat de felul în care închizătorul înțelege jocul la mijlocul terenului.

Noul favorit al lui Gigi Becali la FCSB! L-a pus peste Mirel Rădoi

Karlo Muhar este noul închizător al celor de la FCSB. Gigi Becali și-a dorit foarte mult ca această mutare să se concretizeze în acest final de mercato. Patronul campioanei îl apreciază pe croat încă din precedentele sale perioade petrecute la CFR Cluj și îl consideră unul dintre cei mai puternici mijlocași din SuperLiga. Negocierile au început în urmă cu câteva săptămâni. Inițial, FCSB nu a acceptat condițiile financiare cerute de Muhar, însă Becali s-a răzgândit după înfrângerea cu UTA. Croatul a venit liber de contract.

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Muhar își denunțase unilateral contractul cu CFR Cluj din cauza restanțelor salariale, iar situația sa juridică nu îi permitea să fie legitimat imediat de o altă echipă din România. Până la urmă, problema s-a rezolvat, iar croatul poate juca pentru formația din București.

Gigi Becali, verdict spectaculos după transferul lui Karlo Muhar la FCSB: „E mai tare ca Mirel Rădoi!”

Omul de afaceri l-a comparat pe închizătorul croat cu Mirel Rădoi, fostul mijlocaș care este considerat de suporteri una dintre figurile importante din istoria recentă a clubului din Capitală. Latifundiarul din Pipera este sigur că a dat lovitura cu aducerea fostului fotbalist de la CFR Cluj.

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„Să nu se supere finul Mirel. Eu așa văd. Mirel Rădoi era fundaș central. Eu așa l-am luat și așa l-am folosit. Dar, ca mijlocaș central, unde joacă Muhar, părerea mea e că e mai tare Muhar. Ăsta e foarte puternic. Și Mirel pasa când juca în Arabia mijlocaș, dar eu zic că ăsta e mai tare ca Mirel. Dar nu are rost să facem comparație. Sunt fotbaliști care se integrează și care nu se integrează.

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Numai că Muhar nu e doar fotbalist. E bărbat adevărat. Se vede hotărârea lui, stăpânirea pe care o are în teren. El are mingea la el. Urcă 3 metri, 5 metri cu ea. Pe el nu îl interesează. Are prea mare siguranță că nu o pierde. E prea puternic. Dă curaj.

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La noi clachează că sunt prea fricoși. I-am zis lui MM: «Nu avem mijloc, nu ținem mijlocul. Cum să câștigăm dacă nu avem mijlocul?». E adevărat că sunt încântat de Drăguș, dar și mai încântat de Muhar. Nu aveam mijlocaș. Îl aveam pe Joao Paulo, care îmi place, e bun, are bărbăție, dar nu era ce e Muhar.

Bă, când driblezi la mijloc, trebuie să fii sigur ca Muhar, că ăluia nu îi iei mingea. Dacă driblezi acolo și pierzi mingea, ne-ai nenorocit. Recuperează și pasează foarte bine. El nu driblează. El urcă cu mingea la picior. Joao Paulo mai și driblează”, a declarat Gigi Becali la