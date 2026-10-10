Gigi Becali, la stadion la debutul lui Laurențiu Reghecampf la FCSB! Patronul a făcut show în tribună. Video

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Gigi Becali a revenit pe stadion după o absență îndelungată! a surprins pe toată lumea cu apariția sa la partida cu Oțelul Galați, disputată sâmbătă, 10 octombrie. Omul de afaceri nu a vrut să rateze revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca roș-albaștrilor. Becali, care obișnuiește să urmărească meciurile echipei din fața televizorului, a făcut spectacol în zona VIP. Îmbrăcat la patru ace, într-un costum negru, cu butoni, finanțatorul a atras imediat toate privirile.

Gigi Becali, show total la revenirea pe stadion! Cum a fost surprins pe Arena Națională la FCSB – Oțelul

Apariția lui Gigi Becali a provocat agitație în tribune. i-a salutat cu mâna pe suporteri, iar cei aflați în zona VIP s-au întors imediat spre el și au început să îl aclame. Mulți și-au scos telefoanele pentru a filma momentul. Becali a fost extrem de generos cu fanii. A oferit autografe și a aruncat tricouri din lojă. La un moment dat, a făcut cadou chiar și un rucsac. Un copil s-a apropiat special pentru a-i cere un autograf, iar omul de afaceri nu l-a refuzat.

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Gigi Becali nu mai fusese prezent pe stadion la un meci al FCSB de la confruntarea cu Aberdeen, din cupele europene. Patronul roș-albaștrilor a preferat în ultima perioadă să urmărească partidele echipei din fața televizorului, așa cum obișnuiește de mai mulți ani. De această dată, omul de afaceri a făcut o excepție. Nu a vrut să rateze revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca FCSB și a decis să fie alături de echipă la primul meci al noului antrenor.

Laurențiu Reghecampf, revenire de senzație la FCSB. A acceptat oferta lui Gigi Becali

Laurențiu Reghecampf a revenit la FCSB după mai bine de nouă ani de la încheierea precedentului său mandat. Tehnicianul a acceptat oferta lui Gigi Becali și a preluat echipa într-un moment extrem de dificil. Roș-albaștrii au avut un început de sezon mult sub așteptări, iar rezultatele slabe au provocat nemulțumirea patronului.

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Reghecampf este unul dintre cei mai de succes tehnicieni din istoria recentă a roș-albaștrilor. În primul său mandat, între 2012 și 2014, a câștigat două titluri consecutive și a calificat echipa în optimile Europa League. Gigi Becali speră că experiența antrenorului să o ducă pe FCSB în lupta pentru un nou titlu.

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