Gigi Becali, la un pas să-l piardă pe Mirel Rădoi: „Dacă mai dura o zi discuția, nu mai eram aici!”

Mirel Rădoi este noul antrenor de la FCSB, însă lucrurile puteau arăta cu totul altfel acum. Tehnicianul român a dat cărțile pe față despre discuțiile avute cu Gigi Becali înainte să fie instalat pe banca bucureștenilor.

Mirel Rădoi putea ajunge la o altă echipă decât FCSB

Mirel Rădoi a revenit la clubul unde a făcut performanță ca jucător. Fostul internațional român are o misiune dificilă în lunile ce urmează, aceea de a câștiga play-out-ul și de a câștiga barajul pentru accederea în preliminariile Conference League.

După ce , Mirel Rădoi a vorbit și despre faptul că putea fi în cu totul alt loc acum. Antrenorul a dezvăluit că o eventuală întârziere a lui Gigi Becali chiar și cu o zi ar fi dat un alt curs traiectoriei sale.

„A fost o discuție normală, nu cred că s-au condiționat lucrurile. Deja ne știm (n.r. cu Gigi Becali), știe cum sunt eu. Nu cred că va interveni ceva special care să intervină în munca noastră în aceste două luni și jumătate. Acum, să putem să fim siguri de ceva în lumea asta nu avem cum. Nu ne așteptam nici la război în Orientul Mijlociu. Sper să nu se vorbească public, să se facă în discuții private, izolate.

Pot să spun că în aceste patru luni am fost un antrenor norocos. Au existat foarte multe discuții, nu foarte multe oferte concrete. Nu s-au realizat din diverse motive. Dacă discuția era cu o zi sau două mai târziu cred că nu mai eram prezent aici”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă premergătoare cu Metaloglobus.

Adevărata miză pentru care Gigi Becali l-a adus pe Mirel Rădoi antrenor la FCSB

După ce a fost nevoit să se mulțumească cu prima participare a echipei sale în play-off-ul SuperLigii,

„Eu m-am gândit că vine meciul ăla atunci (n.r. din barajul pentru Conference League). E posibil să fie cu Dinamo, cu Rapid sau U Cluj.. sau chiar cu CFR. Pe Craiova nu o pun, că e deja campioană. Și vine acel meci: cum mă prezint eu atunci? Că eu locul 7 îl iau. Ce fac eu atunci? Și atunci am zis că soluția e să aduc un antrenor

(n.r. – despre ce va face din vară) Mirel este specialist. Adică, ce vreau eu face: adică disciplină la echipă. Să vedem după aceea”, a mărturisit Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.