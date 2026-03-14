Sport

Gigi Becali, la un pas să-l piardă pe Mirel Rădoi: „Dacă mai dura o zi discuția, nu mai eram aici!”

FCSB îl putea rata pe Mirel Rădoi. Dezvăluirea făcută chiar de noul antrenor al bucureștenilor despre discuțiile avute cu Gigi Becali.
Mihai Dragomir
14.03.2026 | 13:50
ULTIMA ORĂ
Mirel Rădoi putea ajunge la o altă echipă. Detalii despre discuțiile cu Gigi Becali.
ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi este noul antrenor de la FCSB, însă lucrurile puteau arăta cu totul altfel acum. Tehnicianul român a dat cărțile pe față despre discuțiile avute cu Gigi Becali înainte să fie instalat pe banca bucureștenilor.

Mirel Rădoi putea ajunge la o altă echipă decât FCSB

Mirel Rădoi a revenit la clubul unde a făcut performanță ca jucător. Fostul internațional român are o misiune dificilă în lunile ce urmează, aceea de a câștiga play-out-ul și de a câștiga barajul pentru accederea în preliminariile Conference League.

ADVERTISEMENT

După ce a rupt tăcerea despre pregătirea fizică a lui Thomas Neubert la echipă, Mirel Rădoi a vorbit și despre faptul că putea fi în cu totul alt loc acum. Antrenorul a dezvăluit că o eventuală întârziere a lui Gigi Becali chiar și cu o zi ar fi dat un alt curs traiectoriei sale.

„A fost o discuție normală, nu cred că s-au condiționat lucrurile. Deja ne știm (n.r. cu Gigi Becali), știe cum sunt eu. Nu cred că va interveni ceva special care să intervină în munca noastră în aceste două luni și jumătate. Acum, să putem să fim siguri de ceva în lumea asta nu avem cum. Nu ne așteptam nici la război în Orientul Mijlociu. Sper să nu se vorbească public, să se facă în discuții private, izolate.

ADVERTISEMENT
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii...
Digi24.ro
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate

Pot să spun că în aceste patru luni am fost un antrenor norocos. Au existat foarte multe discuții, nu foarte multe oferte concrete. Nu s-au realizat din diverse motive. Dacă discuția era cu o zi sau două mai târziu cred că nu mai eram prezent aici”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă premergătoare cu Metaloglobus.

Celebrul milionar român care și-a pus toată averea pe numele mamei. E la...
Digisport.ro
Celebrul milionar român care și-a pus toată averea pe numele mamei. E la a treia căsnicie: "Eu le țin pe toate!"
ADVERTISEMENT

Adevărata miză pentru care Gigi Becali l-a adus pe Mirel Rădoi antrenor la FCSB

După ce a fost nevoit să se mulțumească cu prima participare a echipei sale în play-off-ul SuperLigii, Gigi Becali a explicat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA motivul pentru care a decis să apeleze la serviciile lui Mirel Rădoi.

„Eu m-am gândit că vine meciul ăla atunci (n.r. din barajul pentru Conference League). E posibil să fie cu Dinamo, cu Rapid sau U Cluj.. sau chiar cu CFR. Pe Craiova nu o pun, că e deja campioană. Și vine acel meci: cum mă prezint eu atunci? Că eu locul 7 îl iau. Ce fac eu atunci? Și atunci am zis că soluția e să aduc un antrenor

ADVERTISEMENT

(n.r. – despre ce va face din vară) Mirel este specialist. Adică, ce vreau eu face: adică disciplină la echipă. Să vedem după aceea”, a mărturisit Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

  • 1,77 a fost media punctelor pe meci a lui Mirel Rădoi în al doilea mandat pe banca Universității Craiova
  • 44 de ani are Mirel Rădoi în prezent 
Rapid – Dinamo, live video în etapa a 1 din play-off-ul SuperLigii. Derby...
Fanatik
Rapid – Dinamo, live video în etapa a 1 din play-off-ul SuperLigii. Derby important pe stadionul din Giulești
Inter – Atalanta, live video în etapa a 29-a din Serie A. Cum...
Fanatik
Inter – Atalanta, live video în etapa a 29-a din Serie A. Cum ar putea arăta echipa lui Cristi Chivu
Bogdan Andone, despre secretul succesului cu Universitatea Craiova: “Am făcut o masă cu...
Fanatik
Bogdan Andone, despre secretul succesului cu Universitatea Craiova: “Am făcut o masă cu toată lumea! Le-am spus să vină cu prietenele, cu soţiile” Se poate bate FC Argeş la titlu?!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
