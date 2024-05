Așa cum a anunțat FANATIK, . Dumitru Dragomir a discutat despre noul atacant al campioanei și a avut doar cuvinte de laudă la adresa acestei mutări.

Gigi Becali, lăudat de Mitică Dragomir pentru ultimul transfer de la FCSB: “Dă 30 de goluri pe sezon, dar cu o condiție. Eu îl luam și la națională”

Cu un mijlocaș care să dea pase foarte bune în atac, Mitică Dragomir este de părere că ultimul transfer făcut de Gigi Becali la FCSB va reuși să marcheze foarte multe goluri într-un sezon.

ADVERTISEMENT

Totodată, Dumitru Dragomir este de părere că Daniel Popa ar fi fost o soluție foarte bună și în lotul lui Edi Iordănescu la echipa națională pentru EURO 2024.

“Foarte bun transferul lui Daniel Popa la FCSB. Acum vreo 4-5 ani am vrut să îi iau eu la Voluntari, când mă rugase Pandele să îi scap echipa de retrogradare.

ADVERTISEMENT

Dacă va avea un mijlocaș care să îi dea pasă pe poziție viitoare în permanență cum dădeau Dobrin sau Sânmărtean.

Dacă face rost de un mijlocaș de pasă filtrată, poate să dea și 30 de goluri pe sezon. Pase de genul acela dă doar Octavian Popescu la FCSB acum. E bun Popa.

ADVERTISEMENT

Lui Gigi Becali îi mai spun Luțu și Meme Stoica, Argăseală. Gigi are un colectiv cu care lucrează de peste 20 de ani și are încredere în ei. Eu și la națională îl luam pe Popa”, a declarat Dumitru Dragomir la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Transferul lui Daniel Popa la FCSB confirmat de Gigi Becali și de conducerea lui U Cluj

antrenat de Ioan Ovidiu Sabău și îi va oferi un salariu lunar în valoare de 16.000 de euro. Daniel Popa este genul de atacant pe care patronul campioanei și-l dorea de ceva timp.

ADVERTISEMENT

“Daniel Popa, deja am negociat cu el. Doar trebuie să negociem cu clubul. Am vorbit cu impresarul lui. Dacă are o clauză, impresarul jucătorului poate să negocieze.

Nu am luat legătura cu jucătorul, am vorbit cu impresarul. Mi se pare că are o clauză, noi vrem să negociem cu clubul. Daniel Popa este pariul meu. Nu costă mult, e pariul meu. Mie îmi plăcea de el de când era la Dinamo”, a declarat Gigi Becali la .

“La Daniel e o situație diferită, pentru că pe el nu ne putem baza în baraj, are o problemă musculară. Din punctul nostru de vedere, are o clauză de reziliere de 300.000 de euro.

FCSB s-a înțeles cu jucătorul și în această seară s-au înțeles și cluburile pentru această clauză, de 300.000. Este o pierdere. Da, e un acord de principiu. E o șansă și pentru jucător, și-a făcut datoria față de noi”, a declarat Radu Constantea, președintele lui U Cluj, pentru sursa citată.

Mitică Dragomir, despre noul atacant de la FCSB