Gigi Becali îl confirmă pe Reghe: ”Anamaria nu a avut niciun aport în aducerea lui!”. Dar îl contrazice în privința clauzei de reziliere de 800.000 de euro: ”I-am zis că nu vreau niciun ban”

Laurențiu Reghecampf a declarat la podcastul lui Cătălin Măruță că Al Hilal pentru a pleca de la FCSB.

Însă Gigi Becali l-a contrazis pe antrenorul Universității Craiova și a declarat la ProX că l-a lăsat să plece gratis la Al Hilal.

Gigi Becali neagă faptul că a primit 800.000 de euro de la Reghecampf: „Am făcut atâtea performanțe cu el”

Patronul FCSB a explicat că l-a lăsat să plece liber pe Laurențiu Reghecampf de la FCSB, chiar dacă Anamaria Prodan era dispusă să îi plătească o sumă de bani lui Becali.

ADVERTISEMENT

„A negociat ea clauza că în loc de un milion a dat 800.000 de euro. Câți bani vrei să-ți dau ca să mi-l dai pe Reghe? Așa a spus. Puteam să iau 2-300.000 de euro, dar i-am zis că nu mai vreau niciun ban, că am făcut atâtea cu el. Avea clauză de un milion”.

Becali a mai spus că Anamaria Prodan nu a avut niciun aport în venirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB și a spus clar și răspicat că nimeni nu îl poate influența în aducerea unui antrenor.

ADVERTISEMENT

„Orice antrenor care a venit la FCSB s-a pus el. Nimeni niciodată nu m-a influențat să pun vreun antrenor, în niciun caz pe Laurențiu Reghecampf. Nici Meme măcar nu mă poate influența să iau un antrenor. Niciodată în viața lui n-a încercat. Cu atât mai puțin Anamaria”.

Gigi Becali, despre relația cu Anamaria Prodan: „Am simpatizat-o, dar n-am iubit-o. Zicea că mă uitam la ea!”

Gigi Becali spune că nu a avut-o niciodată la inimă pe chiar dacă au fost în relații bune o perioadă lungă de timp: „Anamaria știe să se bage pe sub pielea oamenilor. Dar ea strică. Călca vreodată la mine la palat? Râdeam, glumeam. Zicea că mă uitam la ea. Putea să fie și Brigitte Bardot. Nu am iubit-o.

ADVERTISEMENT

Iubesc numai femei care sunt cu Hristos, călugărițe, dar nu orice femeie. Numai care mă împărtășesc cu ea în Hristos. O simpatizam doar, dar ea a stricat tot! Nu a avut niciun fel de aport, pentru că pe Reghe voiam să îl iau eu”, a declarat Gigi Becali în direct la ProX.

Ce a declarat Reghecampf despre plecarea de la FCSB: „Banii i-am dat înapoi lui Gigi când m-am transferat în Arabia Saudită”

a explicat că deși a câștigat foarte mulți bani la FCSB, o sumă importantă i-a returnat-o lui Gigi Becali pentru a putea pleca în Arabia Saudită: „Eu la Steaua, după ce am obținut o calificare în Champions League, am luat 1,5 milioane de euro. Erau foarte mulți bani. Am avut salariu, în primul an, 20.000 de euro pe lună. În al doilea am avut 25.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Am câștigat din bonsuri aproape 1 milion de euro. Banii i-am dat înapoi lui Gigi când m-am transferat în Arabia Saudită, la Al Hilal. Aveam clauză și am dat 800.000 de euro ca să pot rupe contractul. Dar am făcut-o cu drag”.

În total, Laurențiu Reghecampf ar fi câștigat ca antrenor al FCSB peste două milioane de euro, o sumă uriașă pentru Casa Pariurilor Liga 1: „Aveam un contract pe care trebuia să-l țin, dar am plătit și am plecat. Am câștigat foarte mulți bani acolo. Eu am făcut foarte mulți bani în România. La Steaua am făcut mulți bani. Am câștigat peste două milioane de euro”, a spus antrenorul la podcastul lui Măruță.