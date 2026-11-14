Gigi Becali le-a construit 25 de vile apropiaților săi: „Pe terenul meu din Pipera. Totul este cadou”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a dezvăluit un detaliu mai puțin cunoscut despre proprietățile sale din Pipera. Patronul FCSB susține că a construit aproximativ 25 de vile și a oferit locuințe cadou unor persoane apropiate, printre care bodyguarzi, preoți, diaconi și cântăreți bisericești. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, omul de afaceri a explicat că imobilele au fost ridicate pe terenurile sale și că nu a calculat valoarea totală a acestora.

Gigi Becali a construit aproximativ 25 de vile în Pipera pentru apropiații săi: „Totul este cadou!”

Gigi Becali a vorbit despre un aspect mai puțin cunoscut al relației sale cu oamenii din anturaj. Finanțatorul FCSB a dezvăluit că, de-a lungul timpului, a construit , pe care le-a oferit cadou unor persoane apropiate. Printre beneficiari se numără angajați din echipa sa de securitate, dar și persoane din mediul bisericesc. Becali a precizat că a pus la dispoziție inclusiv terenurile pe care au fost ridicate casele.

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri estimează că numărul vilelor construite ajunge la aproximativ 25, fără a putea preciza valoarea totală a investiției: „Au vile în Pipera. Eu am făcut case și la toți cântăreții și la preoți. Am, în total, 25 de vile făcute în Pipera. Totul este cadou pentru ei, atât. Le-am făcut pe terenul meu din Pipera, nu știu câți bani înseamnă. Le-am dat câte 330 metri de teren curtea”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Preoți, diaconi și bodyguarzi, printre beneficiari. Ce locuință a primit Luțu

. Finanțatorul FCSB a dezvăluit că nu toate locuințele oferite sunt vile. Unele persoane au primit apartamente, în funcție de preferințele lor.

ADVERTISEMENT

Unul dintre exemplele menționate de Becali este Ionuț Luțu, colaboratorul său apropiat, care a preferat să primească un apartament: „Acolo stau preoții, cu diaconii de la Patriarhie, cântăreți, bodyguarzi, nici nu mai știu cine, dar sunt vreo 25 de vile făcute pentru ei. Mă refer și cu apartamente, unii au apartamente. Luțu are apartament, așa a vrut”, a mai spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.