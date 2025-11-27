Gigi Becali le-a decis soarta antrenorilor Charalambous și Pintilii după ce FCSB a pierdut cu Steaua Roșie: „Nu sunt idiot”

ADVERTISEMENT

și are parte de un nou rezultat negativ. Cu un om în plus din prima repriză, FCSB nu a putut să se impună cu Steaua Roșie Belgrad, ba chiar a pierdut confruntarea din Serbia.

Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Elias Charalambous după eșecul cu Steaua Roșie

că nu se desparte de tandemul de antrenori care o conduce pe FCSB. Acesta lansează însă un ultimatum și declară că o să tragă linie la finalul anului calendaristic, atunci când va fi și mai clară situația pe care campioana României o are în Europa și în campionat.

„De ce nu atacă pozițional? Că nu se mișcă jucătorii. Dă, mă, la poartă. Dăm mingea în spate. Dacă dai la poartă mai sperii adversarul, nu mai e atent, are o teamă. Tu tot plimbi mingea și o dai în spate. Eu nu fac o dramă din asta. Voi sunteți jurnaliști și trebuie să vă faceți meseria. Numai că eu sunt patron la echipă și la mine e ținere de minte. Și ce țin minte eu?

Țin minte că am încasat câteva zeci de milioane. Și anul trecut. Și acum nu sunt idiot după ce am încasat zeci de milioane așa cum am făcut până acum. Acum că s-a clătinat puțin imediat schimb antrenorul că nu știu ce. Nu, antrenorii ăștia mi-au băgat 40-50 de milioane de euro.

Hai să vedem ce se întâmplă anul ăsta și după tragem linie. Dar normal este și drept este ca ei să continue pentru că ei au adus performanțele pe care le-au adus în 2 ani. Dar echipa pe mâna antrenorilor cum spuneți voi nu o las. Că patronii care au făcut asta au dus echipele în faliment”, a spus Gigi Becali.

FCSB, duel de foc cu Farul

Pentru FCSB urmează un duel extrem de important în SuperLiga, contra celor de la Farul Constanța, în deplasare. În acest moment, echipa condusă de Ianis Zicu este pe locul 6 și este una dintre principalele contracandidatele pe care trupa roș-albastră le are în lupta pentru un loc de play-off la finalul sezonului regulat. Din cauza aceasta, un eșec la Ovidiu ar putea să însemne o lovitură importantă în speranțele de a trece pe un loc de play-off.

În Europa, FCSB rămâne cu cele 3 puncte pe care le-a câștigat în prima rundă, cu victoria de la Go Ahead Eagles, 1-0. Bucureștenii mai au 3 meciuri în grupa principală din Europa League și ar avea nevoie de minim 7 puncte pentru a spera la clasare între primele 24 de echipe și să se califice în primăvara europeană.