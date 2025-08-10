Gigi Becali le-a declarat război Universității Craiova și Rapidului: „Băi, Rotarule, băi, Șucule, o să vă spulber și anul ăsta!”

Gigi Becali a făcut presiune la LPF și FRF pentru schimbarea regulamentului și pentru ca Malcom Edjouma să poată fi înregistrat pe lista de SuperLiga. Într-un Comitet de Urgență, modificarea a fost aprobată, lucru .

Gigi Becali, răspuns pentru Dan Șucu și Mihai Rotaru

Malcom Edjouma nu a fost înregistrat de prima dată pentru SuperLiga, apoi, potrivit regulamentelor, putea fi trecut pe listă doar dacă i se desfăcea contractul și semna unul nou.

După Comitetul de Urgență al FRF, regulamentul a fost schimbat, lucru care i-a nemulțumit pe patronii Dan Șucu și Mihai Rotaru. .

FANATIK a intrat în posesia unui document oficial, semnat atât de giuleșteni, cât și de olteni, în care acuză Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal că favorizează clubul lui Gigi Becali.

Patronul roș-albaștrilor a reacționat după acest demers făcut de Șucu și Mihai Rotaru și a avut o replică dură pentru cei doi acționari de la Rapid și Universitatea Craiova.

„Aici e vorba de inteligență, de puțină rațiune, nu neapărat juridică, de puțină rațiune de bun simț și de viață. În mintea lor, și în răutatea lor, și în dușmănia lor li s-a întunecat mintea. Nu e vorba de schimbarea unei reguli, e vorba de corectarea unei reguli.

Nu s-a schimbat regulamentul, s-a corectat regulamentul. De corectat, orice și oricând în lumea asta corectezi, că trebuie corectat. A făcut un lucru, nu contează. Ce serviciu să îmi facă? Și reziliam și făceam alt contract. Ce mare avantaj mi-a făcut. Eu țipam și urlam că era vorba despre o greșeală care trebuie îndreptată, corectată”.

Gigi Becali: „E o vrăjeală, o anomalie, care se vede în cupele europene”

„Dar la mintea lor, din cauza dușmăniei. Vă spun eu, tot o să-i spulber și anul ăsta! Ei găsesc o viclenie drăcească, prostească, idioată. Niște tâmpenii. Ce să votăm? E o vrăjeală, o anomalie, care se vede în cupele europene. Trebuie să armonizăm statutele cu statutul FIFA și UEFA, nu trebuie să întrebi cluburile dacă vrei să armonizăm.

La cererea unui asociat, nu a mea. Nu am cerut eu, am cerut ceva eu? Dacă Slobozia reclamă anomalia, trebuia să o îndrepte. Văd că și voi gândiți aiurea. Și eu am făcut anul trecut, nu mai știu, să vă zică Meme, anul trecut a făcut Argăseală cu un jucător.

Ce, trebuia să ceară ăla? Trebuia să se autosesizeze Liga și Federația. Acum, dacă am țipat și am urlat și s-au autosesizat, înseamnă că mi-au făcut mie un avantaj? Pe Edjouma îl dădeam liber și semna iar. Care avantaj?

Eu voiam să plece, dar el nu voia să plece. Nu l-am dat liber? La mintea lor, îți dai seama, ei cred că o greșeală trebuie să rămână greșeală. Băi, o să vă spulber și anul ăsta iar. Și pe tine Mihaie, Rotarule, și pe tine, Șucule”, a declarat Gigi Becali la .