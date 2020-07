Gigi Becali le-a plătit-o cu aceeași monedă oltenilor! Vedetele Man, Coman și Tănase, pe marginea terenului până la final. Video

FCSB a pierdut cu 0-2 meciul împotriva celor de la CFR Cluj. Echipa lui Dan Petrescu a trecut pe primul loc cu o etapă înainte de finala campionatului, cu Universitatea Craiova. Astfel, ardelenii devin campioni cu 3 puncte pe “Ion Oblemenco”.

Gigi Becali a spus în repetate rânduri că echipa va trata foarte serios acest meci, însă adevărul este că le-a plătit o poliță rămasă din 2017 celor de la Universitatea Craiova. Astfel, în primul “11” trimis în teren de FCSB și-au făcut apariția foarte mulți puști, mai ales pe faza ofensivă.

Florinel Coman, Dennis Man, Florin Tănase, Ovidiu Popescu sau Adrian Petre au fost lăsați pe banca de rezervă. În schimb, FCSB a “atacat” CFR Cluj cu Istrate, Dumitru, Niță sau Pandele. Chiar și așa, FCSB a fost la un pas să scoată un egal.

Gigi Becali le-a plătit-o cu aceeași monedă oltenilor! Ce făceau Man, Coman și Tănase la marginea terenului

Nici după primul gol marcat de Mateo Susic, cei de la FCSB nu s-au grăbit să schimbe ceva în jocul de atac. Astfel, la 0-1, Florin Tănase, Florinel Coman și Dennis Man se jucau cu mingea la marginea terenului.

De altfel, cei de la FCSB au stabilit un nou record post-pandemie. Au efectuat doar două schimbări în acest meci, ambele la pauză. Și în locul unor jucători cu experiență precum Moruțan sau Crețu, au intrat “junii” Pandele și Pantea.

Explicațiile lui Petrea: “Ne-am gândit la accidentări şi nu am vrut să riscăm. Am vrut să-i vedem şi pe jucătorii tineri”

Surprinzător este că jucătorii de atac de la FCSB au evoluat 90 de minute. Adrian Niță, Andrei Istrate și Cristian Dumitru au fost folosiți pe toată durata celor 90 de minute. Doar Dumitru a putut pune în pericol poarta adversă, cu două șuturi periculoase.

Antrenorul principal al celor de la FCSB, Adrian Petrea a spus după meci când a fost întrebat de Man, Tănase și Coman: “Aşa cum am spus şi la început. Au fost jucători care au avut o perioadă liberă. Ne-am gândit la accidentări şi nu am vrut să riscăm. Am vrut să-i vedem şi pe jucătorii tineri. I-am chemat pentru că, teoretic, mai avem un meci, cu Astra”

De unde a pornit totul?

Însă Gigi Becali le-a plătit polița oltenilor după celebrul meci Universitatea Craiova – Viitorul, din 2017. Atunci, Viitorul și FCSB se luptau pentru titlu și în meciul cu echipa lui Hagi, oltenii au folosit o echipă cu mulți tineri, Viitorul reușind să se impună cu 1-0 și să câștige, în cele din urmă, titlu.

Acum, Universitatea Craiova tremură pentru câștigarea campionatului. Oltenii joacă în meci direct cu CFR Cluj pe “Ion Oblemenco”, luni, de la ora 20:30. Cine va câștiga confruntarea va deveni campioană.