Gigi Becali le dă peste nas celor care contestă titlul FCSB: „V-ați bucurat că suntem paradiți, acum nu vă mai las”. Gest fair-play față de Rapid: „Mi-am dat seama”

Gigi Becali (66 de ani) a luat foc după ce Latifundiarul din Pipera a avut cuvinte dure pentru cei care fac astfel de acuzații. În plus, latifundiarul din Pipera și-a retras câteva declarații de după victoria cu Rapid.

Gigi Becali, enervat de cei care pun la îndoială corectitudinea FCSB: „Erau obișnuiți să fie defavorizată FCSB, acum li se pare ceva anormal”

În 2024, FCSB a luat primul campionat după nouă ani de secetă. În 2025, roș-albaștrii se pregătesc să își treacă în cont al doilea titlu consecutiv. După victoria cu Rapid din Giulești, scor 2-1, .

„Eu nu zic nimic. Dacă au zis, au zis și ei, e treaba lor, dar dacă vreți să vedeți adevărul, luați ultimele cinci meciuri să vedeți greșelile pro și contra. Voi puteți să faceți asta. Uitați-vă să vedeți. Am avut meciuri în care am avut. Petrila lua roșu și nu mai era nici 11 metri la Târnovanu. Ei erau obișnuiți să fie defavorizată FCSB, acum li se pare ceva anormal.

FCSB nu mai e furată? Nu e normal. Ei așa erau obișnuiți de trei ani încoace. Normalitatea era că trebuie să fie distrusă. Noi eram campioni acum câțiva ani. Jucam finala campionatului. Nu numai alea, sunt multe, multe și multe.

Acum s-a întâmplat o greșeală în favoarea FCSB-ului, au sărit toți precum corbii, câinii, lupii, bă. Băă, băă, că v-ați obișnuit prea rău să fie furată. Face Dumnezeu un sâc. V-ați bucurat că este paradită FCSB, acum nu vă mai las.”, a declarat Gigi Becali, la

Becali a recunoscut că Rapid merita să primească penalty: „Ai instinct să îți aperi echipa, așa este normal”

La cald și a doua zi după Rapid – FCSB 1-2, la duelul dintre Ștefan Târnovanu și Tobias Christensen. Patronul campioanei României și-a schimbat însă părerea.

„Am văzut de mai multe ori și mi-am dat seama (n.r. – că e greșeală). La început, ai instinct să îți aperi echipa, așa este normal. Și am găsit că l-a împins, că nu știu ce. Dar dacă lumea a zis așa, am zis că nu are rost. Am zis că nu e 11 metri, știi de ce nu? Că Petrila nu trebuia să fie în teren, nu se ajungea la 11 metri”, a adăugat latifundiarul din Pipera.