FCSB a pierdut la comisii litigiul cu FC Botoșani în „cazul Moruțan”, Gigi Becali a luat foc: „Eu mi-am luat banii de la turci?”

Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF a analizat sesizarea celor de la FC Botoșani, prin care aceștia reclamau faptul că nu au încasat banii ce li se cuvin din transferul lui Olimpiu Moruțan de la FCSB la Galatasaray.

Comisia a anunțat și suma pe care Gigi Becali trebuie să o verse în cel mai scurt timp în contul grupării patronate de Valeriu Iftime. Latifundiarul a ripostat la aflarea deciziei.

Gigi Becali contraatacă: ”Eu mi-am văzut banii de la turci?”

Finanțatorul vicecampioanei FCSB avea obligația să achite celor de la FC Botoșani contravaloarea a 9% din , în luna august a anului trecut.

ADVERTISEMENT

Suma oficială de transfer este de 3,5 milioane de euro, însă la aceasta se adaugă și un bonus de 600.000 de euro pentru că internaționalul român a jucat în mai mult de 15 meciuri pentru gruparea cim-bom.

Patronul moldovenilor a așteptat în zadar ca suma să-i intre în conturi. Pentru că Gigi Becali nu și-a onorat obligația, omul de afaceri moldovean s-a adresat comisiilor FRF și a avut câștig de cauză.

ADVERTISEMENT

279.000 de euro plus TVA este suma pe care Becali trebuie să o verse în contul clubului FC Botoșani, conform deciziei Camerei Naționale pentru Soluționarea Litigiilor. Alți 41.789, de această dată fără TVA, va mai achita FCS către FC Botoșani, reprezentând contribuția de solidaritate.

Gigi Becali a răbufnit și a declarat că nici în contul vicecampioanei nu au intrat banii de la Galatasaray, prin urmare se consideră nevinovat și a anunțat că va face apel.

ADVERTISEMENT

”Da, am pierdut (litigiul cu FC Botoșani – n.r.), dar eu mi-am văzut banii de la turci? Nu am văzut niciun ban. Oricum, suma pe care trebuie să le-o dăm celor de la FC Botoșani consider că e prea mare și vom face apel. Vali Argăseală deja s-a ocupat de depunerea actelor”, a declarat Gigi Becali, pentru .

Olimpiu Moruțan, o afacere de milioane pentru Gigi Becali

În vârstă de 22 de ani Olimpiu Moruțan a fost unul dintre preferații lui .

ADVERTISEMENT

Latifundiarul spera să obțină zeci de milioane de euro de pe urma transferului fotbalistului, dar a acceptat oferta celor de la Galatasaray, în vara anului trecut, după ce a ajuns la concluzia că o ofertă mai mare nu va primi.

Pe lângă cele 3,5 milioane de euro, valoarea transferului, și cele 600.000 de euro bonus dacă Moruțan bifează cel puțin 15 meciuri în tricoul cim-bum (fotbalistul are deja 22 de partide numai în Superliga Turciei), Becali urma să încaseze încă 1,5 milioane de euro bonus dacă Galata se califica în grupele Europa League, lucru care s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

5,6 milioane de euro, aproximativ, este suma totală pe care Galatasaray trebuie să o achite celor de la FCSB în schimbul lui Olimpiu Moruțan.