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Gigi Becali a intrat în posesia proprietății din cartierul Păcurari în anul 2002, în urma afacerii de preluare a Avicola Iași, fiind folosită ulterior de acesta și de familia sa atunci când erau în oraș.

Gigi Becali a vândut vila din Iași

De-a lungul timpului, , în special pentru patronul celor de la FCSB. Era locul de odihnă al familiei în vizitele avute la Iași, în special în perioada pelerinajului de la Sfânta Parascheva, la care Gigi Becali participa în fiecare an.

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Uneori, omul de afaceri ajungea la Iași la bordul unui avion privat, inclusiv cu un aparat de tip Cessna. O astfel de cursă a fost identificată în datele unei scurgeri de informații din domeniul aviatic, potrivit .

După ce a ajuns în posesia lui Gigi Becali, vila a intrat într-un amplu proces de renovare, care a schimbat radical aspectul exterior al construcției. Ferestrele au fost înlocuite, iar unele dintre deschideri au fost mărite, astfel încât fațada să aibă acum suprafețe vitrate mai generoase. De asemenea, acoperișul roșiatic a fost înlocuit cu unul metalic, în nuanțe de gri-antracit, în timp ce exteriorul casei a primit un finisaj deschis la culoare. Conform sursei citate anterior, vila are o suprafață de 488 de metri pătrați și este amplasată pe un teren de 633 de metri pătrați, potrivit documentelor. Contractul de vânzare ar fi fost semnat în februarie 2025, perioadă în care .

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Cine a cumpărat vila de 400.000 de euro de la Gigi Becali

Gigi Becali a vândut imobilul companiei Trinity Contractors SRL, specializată în construcții, cu aproximativ 50 de angajați. Firma a fost înființată în 2023, iar în primii doi ani de activitate a raportat venituri de peste 40 de milioane de lei și un profit de aproximativ un milion de lei.

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În spatele acestei societăți se află Daniel Mihoc, un antreprenor din județul Neamț, care deține afaceri atât în Iași, cât și în orașul de proveniență.

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În județul Neamț, Daniel Mihoc figurează și în conducerea firmelor Construct Lucia și Mihoc Construcții Montaj, care au raportat rezultate financiare mai modeste în comparație cu Trinity Contractors. Jurnaliștii de la Politis.ro au încercat să îl contacteze pe omul de afaceri pentru a obține un punct de vedere despre tranzacție, însă nu au reușit să ia legătura cu acesta.