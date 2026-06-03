Gigi Becali, lovitură primită de la Comisia de Disciplină a FRF! Banii nu mai ajung la FCSB după anunțul surprinzător

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FCSB a decis să îl amendeze pe Risto Radunovic în data de 3 martie, . Fundașul muntenegrean a întârziat să se prezinte la data stabilită, astfel că patronul Gigi Becali a decis să îi ofere o amendă considerabilă, de 20.000 de euro. FRF a decis ce se va întâmpla cu acea sancțiune.

Gigi Becali, lovitură primită de la Comisia de Disciplină a FRF

Mai exact, la începutul lunii martie, Risto Radunovic a cerut să fie lăsat să meargă în Serbia, întrucât soția sa a născut o fetiță. Fundașul muntenegrean trebuia să revină luni în România, însă a mai zăbovit câteva zile peste graniță, întrucât și-a schimbat pașaportul. Gigi Becali a anunțat atunci că îl va sancționa cu o amendă de 20.000 de euro, lucru ce s-a și întâmplat.

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După trei luni, , care a examinat cererea celor de la FCSB de a ratifica sancțiunea. Hotărârea anunțată miercuri nu a fost cea dorită de club, solicitarea fiind respinsă ca nefondată. Prin urmare, FRF a refuzat să valideze măsura disciplinară pe care FCSB spera să o oficializeze.

„FC FCSB vs. Radunovic Risto – Ratificare sancțiune disciplinară. Respinge cererea de ratificare ca fiind neîntemeiată”, s-a arătat în decizia Comisiei de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal vizavi de amenda primită de Risto Radunovic din partea FCSB.

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Radunovic, dorit în continuare de Gigi Becali la FCSB

Risto Radunovic (34 de ani) este unul dintre cei mai importanți jucători din lotul FCSB, deși evoluțiile sale din sezonul recent încheiat nu s-au ridicat la nivelul obișnuit. , iar, cumva firesc, Radunovic nu se află printre fotbaliștii ce se vor despărți de roș-albaștri.

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„Pleacă așa: Daniel Graovac, Baba Alhassan, Kiki, Thiam. Radunovic nu. Pe el din respect îl țin. Dacă vrea să plece, să plece, dar eu îl țin din respect, că am făcut lucruri mari cu el. Poate și Lixandru pleacă, dacă vrea. Dar dacă iau câteva sute de mii pe el, că nu-l dau gratis”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Radunovic, unul dintre cei mai importanți fotbaliști de la FCSB

Risto Radunovic a semnat cu FCSB la începutul lui 2021, mutare în schimbul căreia Gigi Becali a achitat 400.000 de euro clubului Astra Giurgiu. Internaționalul muntenegrean a devenit rapid titular în mandatul lui Toni Petrea și a rămas o piesă de bază în angrenajul echipei. În ultimele două sezoane, fundașul stânga a contribuit decisiv la adjudecarea a două titluri de campion și a două Supercupe ale României. Cu peste 230 de prezențe, 8 goluri și 30 pase decisive strânse în cei 5 ani de când îmbracă tricoul roș-albastru, Radunovic mai are contract până în vara anului 2027.