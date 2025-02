Gigi Becali mai pregătește un transfer tare la FCSB: „Am vorbit deja cu Meme”

Gigi Becali nu e mulțumit și e gata să mai aducă un vârf după transferul lui Gele. , emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe FANATIK.RO.

Gigi Becali mai face un transfer la FCSB înainte de „dubla” cu Lyon? „Mai trebuie un atacant”

Gigi Becali a mărturisit că și-ar mai dori un jucător: „Aș mai vrea unul, dar nu știu ce să… Aș mai vrea unul. N-ai pe cine să scoți. Un atacant. Mai trebuie un atacant, înțelegi?”.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă , Becali crede că nu s-a integrat încă: „Ăsta, încă îi mai trebuie puțin timp, dar m-am gândit că dacă luăm un atacant e liber, iar neantrenat, oricum îi trebuie și lu’ ăla timp. Deci mai bine…”.

Horia Ivanovici l-a întrebat apoi pe Gigi Becali: „L-ați ochit pe atacantul ăsta?”. Răspunsul a venit prompt: „Nuuu. Nu e vorba de asta, oricum Gheorghiță e sub vârstă. Am fost așa… Am vorbit cu Meme, așa la modul de discuție”.

ADVERTISEMENT

Patronul FCSB-ului așteaptă ca alți doi jucători să revină la FCSB după accidentări: „O să vedem. Să vină și George Popescu și Lixandru și o să vedem”.

Gigi Becali a mai criticat un jucător după FCSB – Dinamo 2-1: „Bă, să pierzi toate mingiile?! Gata, îmi intră în memorie”

Gigi Becali a ținut să îl critice dur pe unul dintre cei mai talentați tineri jucători de la FCSB: „Nu-mi place de ăla, de Musi. Bă, ai 20 de ani. Bă, ești intrat proaspăt, bă, să pierzi toate mingiile?! Joacă, mă, fotbal! Mă, tată, mă… Ce să faci… Toate să le pierzi?

ADVERTISEMENT

Mai e un minut, vine mingea la tine. Nu o mai retuna mă la adversar să ne dea și gol cine știe, Doamne ferește. Ține-o la tine acolo în aut. Poate o dă afară, poate te faultează.

ADVERTISEMENT

Bărbăția te face cu vână să intri. N-ai bărbăție… Câteodată joacă extraordinar. La mine nu poți dacă nu ești constant. Pierzi mingea, gata îmi intră în memorie. Hai să-l mai vedem”, a mai spus patronul FCSB-ului.