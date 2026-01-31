Gigi Becali mai vrea trei transferuri la FCSB: „Avem o listă destul de lungă!” Care sunt posturile vizate. Exclusiv

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Motivat de egalul nesperat cu Fenerbahce, Gigi Becali vrea să mai facă transferuri la FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit că patronul campioanei României are trei ține pentru finalul de mercato
Cristian Măciucă
01.02.2026 | 01:19
FCSB a părăsit cupele europene după remiza cu Fenerbahce, scor 1-1, dar Gigi Becali își menține ambițiile. Latifundiarul din Pipera vrea să ducă echipa în play-off, iar pentru acest lucru pregătește trei transferuri tari. Mihai Stoica a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre planurile lui Becali.

Ce transferuri vrea să mai facă Gigi Becali la FCSB

FCSB a făcut două transferuri în această iarnă. Campioana României i-a adus pe Andre Duarte și pe Ofri Arad, ambele mutări fiind anunțate în exclusivitate de FANATIK. Nemulțumit de randamentul unor jucător, Gigi Becali vrea să mai aducă trei achiziții.

„Deocamdată Ofri Arad îi va lua locul lui Denis Alibec. Nu se pune problema ca Vlad Chiricheș să fie înlocuit pe listă. Mai departe vom vedea ce jucători vom aduce. Pentru că Gigi vrea trei transferuri. Eu sper să fie mulțumit cu două, dar la momentul ăsta vrea trei.

(n.r. – Un atacant, număr 9 și mai e un alt post?) Un atacant lateral, winger. (n.r. – Ați vorbit despre nume?) Am apucat să vorbim de mult, nu de acum. E o listă lungă. Nu vreau să vorbesc că după iar se fac supoziții, mă enervez când apar nume care nu au fost niciodată pe lista noastră. După câteva zile citesc cum am fost refuzați de jucătorii respectivi și chiar îmi ajunge. E suficient că ne refuză antrenorii. Nu trebuie să se silească să ne refuze că nu o să vină niciodată antrenori la noi. Nu trebuie să ne refuze”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Denis Alibec a plecat de la FCSB

În această iarnă, FCSB s-a despărțit de mai mulți fotbaliști. Malcom Edjouma a fost lăsat să plece liber, în timp ce Adrian Șut a fost vândut la Al Ain. Ultimul plecat este Denis Alibec, care a reziliat contractul și care se va întoarce la Farul Constanța.

(n.r. – Joao Paolo e o variantă?) Ți-am zis că nu vreau să vorbesc despre jucătorii pe care vrem să-i aduce că după aud prostiile alea, că toată lumea refuză. Nu prea refuză nimeni. 

Pe 9 februarie se închide, dar Gigi e mai grăbit. El închide fereastra mai repede decât e permis de regulament”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

Mihai Stoica TRAGE CONCLUZIILE dupa FINALUL DE SEZON EUROPEAN al FCSB

