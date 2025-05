Gigi Becali – Marius Șumudică, dialog fabulos în direct: “Șumi, nu prea ai echipă! Dar eu bag Rapid în Europa” / “Mi-a plăcut că ai recunoscut penalty-ul nostru cu FCSB”

şi rămâne în cursa pentru un loc de cupă europeană. Giuleştenii au marcat golul victoriei după o gafă uriaşă a lui Popescu, cel care a scăpat în poartă şutul lui Christensen.

Gigi Becali – Marius Șumudică, dialog fabulos în direct

Gigi Becali şi Marius Şumudică au avut un dialog în direct la FANATIK SUPERLIGA. Patronul FCSB i-a promis că echipa lui va câştiga cu U Cluj şi va ajuta Rapidul să prindă cupele europene. Cei doi au clarificat şi situaţia arbitrajelor din ultimele etape:

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: Băi, Şumi, alo, ţi-am scris, zici că n-ai citit: „Bate Craiova şi te voi băga în cupele europene!”.

Marius Şumudică: Să dea Dumnezeu să ai dreptate…

Gigi Becali: Eşti la mâna mea. Ai spus că arbitrezi play-off-ul, uite că arbitrez eu play-off-ul.

ADVERTISEMENT

Marius Şumudică: Arbitrează domnu’ Gigi Becali…

Gigi Becali: „Îţi spun prieteneşte, ca frate mai mic. N-a zis omul nimic de tine (n.r. Angelescu)”

Becali: Eu am promis că pentru tine bag prima echipă. Şi o bat pe U Cluj, pentru că ţi-am promis. Dar îţi spun prieteneşte, ca frate mai mic. (n.r. Angelescu).

Şumudică: La ce vă referiţi? Cred că astea-s problemele noastre şi ar trebui să vorbim despre ce s-a întâmplat aseară.

ADVERTISEMENT

Becali: Ai dreptate, domnule Şumudică. Ai avut un 11 metri clar. Că nu este intensitate? Bă, îi dă şi îi tremură glezna când îi dă. Când i-a dat, i-a tremurat glezna.

ADVERTISEMENT

Şumi: „Mi-a plăcut că după două zile în care ţi-ai apărat echipa, ai recunoscut că a fost penalty la Christensen”

Şumudică: Gigi, trebuie să îţi spun ceva că ştiu că eşti om credincios. Mi-a plăcut că după două zile în care ţi-ai apărat echipa, ai recunoscut că a fost penalty la Christensen.

Becali: Trebuia să o apăr, nu trebuia să o apăr? Eu am văzut de la prima, dar trebuia să zic ceva.

Şumudică: Corect, asta tre să remarc şi să te felicit. Dar cum eşti corect şi spui lucrurilor pe nume, ieri a fost un penalty mai clar la Petrila decât ai primit tu la Bîrligea, cu U Cluj.

Becali: Aşa este. Când i-a dat, i-a mutat glezna. Bang! Tremură glezna.

Şumudică: Este un contact clar. Am avut o discuţie cu arbitrul la pauză care îmi spune că este contact, dar nu e intensitate. Trebuia să îi rupă piciorul, ce să facă?

Becali: Aici e vorba că el continua. Nu putea să continue din cauza şocului de la picior. A fost clar şi driblingul.

Becali: „Spui că ai echipă care se bate la anul, dar nu prea ai… Iartă-mă că îţi zic”

Şumudică: Şi atunci pun şi eu o întrebare. De ce e înfiinţată camera VAR?

Becali: Trebuia să intervină. Dar hai să îţi spun un lucru, cum am zis şi eu cu Popescu. Poate că mai bine a luat cartonaş roşu că altfel ne egala CFR. Aşa şi tu. Mai bine nu ţi-a dat că poate se rata 11 metri şi câştiga Craiova. Şumi, eu să îţi spun un lucru. Nu ştiu dacă tu poţi să îi baţi. Că zici tu că sunt echipă, dar nu prea ai…

Şumudică: (râde)

Becali: Spui că ai echipă care se bate la anul, dar nu prea ai… Iartă-mă că îţi zic. Nu mai vreau să îţi zic…

Şumudică: Nici eu nu mai vreau să zic.

Becali: „E adevărat, nu eşti clătită, că mi-a plăcut poanta cu clătita. Dar ăla este şi el acţionar”

Becali: Şumudică are caracter, dar câteodată din exces de caracter, greşeşte. Că sunt nişte lucruri. Tu eşti antrenor. E adevărat, nu eşti clătită, că mi-a plăcut poanta cu clătita. Dar ăla este şi el acţionar.

Şumudică: Nu, nu ştiţi ce s-a întâmplat. Când am ajuns la flash interviu mi s-a spus de la operatori şi ce era pe acolo că a ieşit domnul Angelescu şi a spus că voi rămâne în funcţie doar dacă voi califica echipa în cupele europene, doar dacă aşa, doar dacă aşa. Şi am vrut doar să spun că am avut o altă discuţie cu domnul Angelescu.

Becali: Măi, Şumi, nu te lua după presă. Au băgat ştanga…

Şumudică: Am răspuns la ce mi s-a spus şi la ce am fost întrebat.