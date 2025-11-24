Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali – Marius Șumudică, dialog spumos după CFR – Rapid 3-0. „Mă doare operația! Te-ai bucurat!” / „Nu, acum chiar te înșeli”

FCSB și Rapid au avut o etapă a 17-a dezamăgitoare, dar Gigi Becali și Marius Șumudică nu și-au pierdut simțul umorului. Cei doi au avut un dialog spumos în direct
Cristian Măciucă
24.11.2025 | 16:34
Gigi Becali și Marius Șumudică s-au prăpădit de râs în direct la FANATIK SUPERLIGA. Buni prieteni, cei doi s-au amuzat pe semea meciurilor din etapa a 17-a, FCSB – Petrolul 1-1 și CFR Cluj – Rapid 3-0.

Show total cu Gigi Becali și Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA

FCSB, echipa patronată de Gigi Becali, și Rapid, echipa de suflet a lui Marisu Șumudică, nu au avut o rundă prea bună. Campioana en-titre a făcut doar 1-1 cu Petrolul, în timp ce alb-vișiniii au fost spulberați la scor de neprezentare de CFR Cluj.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, latifundiarul din Pipera și-a ironizat prietenul. Becali crede că Șumudică s-a bucurat de eșecul Rapidului, echipă de care s-a despărțit la finalul sezonului trecut.

„L-a ușurat, l-a făcut fericit pe Șumi Pancu”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. „Nu, Gigi, acum chiar te înșeli”, a răspuns Marius Șumudică. „A, nu ți-a convenit. Dacă era alt antrenor în locul lui Pancu poate îți convenea. Dar nu ți-a convenit să bată Rapid un alt rapidist”, a adăugat patronul FCSB.

„Nu, m-am bucurat și pentru Pancu. De ce să fiu rău?”, a continuat Șumudică. „Păi nu te bucuri tu pentru rapidiști?”, a adăugat Becali.

Gigi Becali s-a operat la nivel cervical

Pentru Rapid, eșecul din Gruia a fost primul în deplasare din acest sezon. În schimb, CFR Cluj a legat două victorii la rând cu Daniel Pancu pe bancă. Gigi Becali a râst atât de tare în dialogul cu Marius Șumudică încât și-a amintit că, recent, s-a operat la nivelul coloanei cervicale.

„Nu îți convine. Tot ce înseamnă e rapidist e concurent cu tine la Rapid”, a transmis Gigi Becali. „Nu, nu. Acum chiar te înșeli”, a zis Șumudică.

„Să dea Domnul să mă înșel, să nu fie cum zic eu”, a continuat Becali. „Dumnezeu știe, dar eu zic că te înșeli. Dacă mă înșel, înseamnă că știi tu ce știi”, a râs Becali.

„Taci, mă, că mă faci să râd de mă doare operația”, s-a amuzat Becali. „Păi ce faci râzi cu coloana?”, nu s-a lăsat nici Șumudică mai prejos. „Nu pot să râd că mi se contractă mușchii”, a conchis Gigi Becali.

