Gigi Becali – Marius Șumudică, dialog spumos după CFR – Rapid 3-0. „Mă doare operația! Te-ai bucurat!” / „Nu, acum chiar te înșeli”

Gigi Becali și Marius Șumudică s-au prăpădit de râs în direct la FANATIK SUPERLIGA. Buni prieteni, cei doi s-au amuzat pe semea meciurilor din etapa a 17-a, FCSB – Petrolul 1-1 și CFR Cluj – Rapid 3-0.

Show total cu Gigi Becali și Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA

FCSB, echipa patronată de Gigi Becali, și Rapid, echipa de suflet a lui Marisu Șumudică, nu au avut o rundă prea bună. Campioana en-titre a făcut doar 1-1 cu Petrolul, în timp ce alb-vișiniii au fost spulberați la scor de neprezentare de CFR Cluj.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, latifundiarul din Pipera și-a ironizat prietenul. Becali crede că Șumudică s-a bucurat de eșecul Rapidului, echipă de care s-a despărțit la finalul sezonului trecut.

„L-a ușurat, l-a făcut fericit pe Șumi Pancu”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. „Nu, Gigi, acum chiar te înșeli”, a răspuns Marius Șumudică. „A, nu ți-a convenit. Dacă era alt antrenor în locul lui Pancu poate îți convenea. Dar nu ți-a convenit să bată Rapid un alt rapidist”, a adăugat patronul FCSB.

„Nu, m-am bucurat și pentru Pancu. De ce să fiu rău?”, a continuat Șumudică. „Păi nu te bucuri tu pentru rapidiști?”, a adăugat Becali.

Gigi Becali s-a operat la nivel cervical

Pentru Rapid, eșecul din Gruia a fost primul în deplasare din acest sezon. În schimb, . Gigi Becali a râst atât de tare în dialogul cu Marius Șumudică încât și-a amintit că, recent,

„Nu îți convine. Tot ce înseamnă e rapidist e concurent cu tine la Rapid”, a transmis Gigi Becali. „Nu, nu. Acum chiar te înșeli”, a zis Șumudică.

„Să dea Domnul să mă înșel, să nu fie cum zic eu”, a continuat Becali. „Dumnezeu știe, dar eu zic că te înșeli. Dacă mă înșel, înseamnă că știi tu ce știi”, a râs Becali.

„Taci, mă, că mă faci să râd de mă doare operația”, s-a amuzat Becali. „Păi ce faci râzi cu coloana?”, nu s-a lăsat nici Șumudică mai prejos. „Nu pot să râd că mi se contractă mușchii”, a conchis Gigi Becali.