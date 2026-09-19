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Gigi Becali a tras primele concluzii după ce FCSB a fost surclasată de Universitatea Craiova în Bănie. Omul de afaceri a vorbit din nou despre retragerea din fotbal. Latifundiarul din Pipera consideră că este depășit de fenomen, în condițiile în care a investit sume importante la echipă, însă rezultatele întârzie să apară.

Gigi Becali a răbufnit după dezastrul cu Universitatea Craiova: „E 5-0 la valoare! Nu știu ce să mai fac”

Oltenii s-au impus cu 5-0, după un meci pe care l-au controlat autoritar. Assad Al-Hamlawi a reușit „dubla” în prima repriză, în minutele 29 și 45+3, iar Alex Cicâldău a dus scorul la 3-0 în minutul 57.

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„Nu mă interesează pe mine câte am luat, trei, patru, cinci sau șase. Problema este că e 5-0 la valoare. Valoric ne-au bătut. E diferență mare de valoare. Asta este problema. Am văzut și vă spuneam. E clar.

M-am bucurat că l-am luat pe Korenica. Astăzi, mort. De Muhar m-am bucurat și a fost mort. Nu știu ce să mai fac. Aștept iarna. Nu mă predau. Nu sunt genul de om care să se predea.

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O să văd. O să iau niște oameni cu care să colaborez, care să aducă jucători valoroși. L-am luat pe Cernat și l-am adus pe Boutoutaou. Bani am băgat, bani am dat. O să încerc, o să văd, să mai aduc doi-trei jucători. Om vedea ce-o fi. Dacă nu, mă retrag din fotbal.

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Probabil că era mea nu mai este, e posibil că nu mai sunt pentru timpurile astea. E posibil și asta. Poate nu sunt pentru era asta, oamenii lucrează cu tehnologii. E posibil și asta. Las tineretul să facă și gata. Mă retrag, adică vând echipa”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.