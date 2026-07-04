Sport

Gigi Becali, mega-afacere de 1.632.000 de euro. A făcut rost de bani pentru transferul lui Denis Drăguș la FCSB!

Gigi Becali a dat o lovitură importantă în acest mercato. Latifundiarul din Pipera a făcut o economie de 1.632.000 de euro și îl poate aduce liniștit la FCSB pe Denis Drăguș
Cristian Măciucă
04.07.2026 | 11:15
Gigi Becali megaafacere de 1632000 de euro A facut rost de bani pentru transferul lui Denis Dragus la FCSB
SPECIAL FANATIK
Gigi Becali, mega-afacere de 1.632.000 de euro. A făcut rost de bani pentru transferul lui Denis Drăguș la FCSB! FOTO: Fanatik
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Fanii celor de la FCSB așteaptă transferuri pentru a avea o echipă puternic în SuperLiga și în preliminariile Conference League, mai ales după ce Gigi Becali a făcut curățenie în lotul roș-albaștrilor. Mutările operate de patron au un mare impact financiar. Becali a renunțat la 9 fotbaliști, printre care unii cu salarii importante, astfel că a reușit să economisească 1.632.000 euro de pe an.

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FCSB a pierdut 9 jucători în această vară. Economie pentru Denis Drăguș

Cu acești bani pe care i-a economisit Gigi Becali, putem spune că latifundiarul din Pipera are deja banii pentru transferul lui Denis Drăguș. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Becali i-a promis atacantului cel mai mare bonus din istoria fotbalului românesc: 1.500.000 de euro! Practic, din reducerea fondului de salarii, FCSB a eliberat o sumă care acoperă investiția pregătită pentru Drăguș.

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În perioada de mercato, FCSB a renunțat la nu mai puțin de 10 fotbaliști. Totuși, unul dintre ei, tânărul portar Alexandru Maxim, nu poate fi luat în calcul, deoarece nu a debutat la prima echipă și nu avea un salariu relevant în bugetul roș-albaștrilor. În schimb, ceilalți 9 fotbaliști l-au scutit pe Gigi Becali de o cheltuială lunară de 136.000 de euro.

Salariile celor disponibilizați de la FCSB. Surpriză la locul 1

Chiar dacă era căpitanul echipei și a fost vândut în această vară la Royale Union St. Gilloise, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, Darius Olaru nu avea cel mai mare salariu dintre cei 9 disponibilizați. Pe primul loc se afla Mamadou Thiam, care încasa 30.000 de euro pe lună. Olaru era abia pe locul al doilea, cu 25.000 de euro lunar, iar podiumul era completat de veteranul Vlad Chiricheș, care avea un contract de 20.000 de euro pe lună.

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Lista continuă cu Daniel Graovac, ajuns între timp la Rapid, acolo unde va câștiga 10.000 de euro, cu 5000 de euro mai puțin decât la FCSB. David Kiki avea un salariu de 12.000 de euro, iar Baba Alhassan și Lukas Zima încasau fiecare câte 10.000 de euro lunar. Alexandru Pantea și Ionuț Cercel completau lista cu salarii de câte 7.000 de euro pe lună. Renunțând la serviciile acestor 9 jucători, FCSB a scăpat de o cheltuială salarială de 136.000 de euro în fiecare lună. Înseamnă 1.632.000 de euro economisiți într-un singur an.

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  • Mamadou Thiam – 30.000 euro/lună
  • Darius Olaru – 25.000 euro/lună
  • Vlad Chiricheș – 20.000 euro/lună
  • Daniel Graovac – 15.000 euro/lună
  • David Kiki – 12.000 euro/lună
  • Baba Alhassan – 10.000 euro/lună
  • Lukas Zima – 10.000 euro/lună
  • Alexandru Pantea – 7000 euro/lună
  • Ionuț Cercel – 7000 euro/lună

Gigi Becali forțează marea lovitură a verii: Drăguș și Coman la FCSB

FCSB întâmpină dificultăți în a îi aduce fotbaliști lui Marius Baciu. Până acum, la roș-albaștri a sosit doar Ronny Labonne (28 de ani), un fundaș dreapta de la Caen, din a treia ligă franceză. Cu toate acestea, Gigi Becali așteaptă să dea două „bombe”. Latifundiarul din Pipera e convins că Denis Drăguș și Florinel Coman își dorescă să vină la FCSB, dacă reușesc să se despartă de cluburile la care sunt legitimați, Trabzonspor, respectiv Al Gharafa.

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„Momentan nimic. Așteaptă de la echipele lor. Ei vor să vină. Trebuie să rezolve cu echipele lor. Eu dacă vreau să iau un jucător, aștept oricât. Jucători vom lua, dacă ei vin, e altceva. Nu rămânem în baza lor”, a declarat Gigi Becali pentru Digi Sport.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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