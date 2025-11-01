Gigi Becali, mega lovitură de 6 milioane de euro înainte de U Cluj – FCSB: „Bănuțul a intrat în cont!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a dat o lovitură importantă chiar în ziua meciului dintre U Cluj și FCSB. Latifundiarul din Pipera a obținut o sumă importantă de bani. Ce a spus despre mutarea făcută în plin sezon.

Gigi Becali, magnet pentru bani. Cum a încasat 6 milioane de euro înainte de U Cluj – FCSB

FCSB a vândut în ultimii ani jucători pe sume importante de bani. Asta s-a întâmplat și în cazul transferului lui Florinel Coman, fotbalistul legitimat la Al-Gharafa, formație din Qatar.

Deși , banii au întârziat să intre în conturile echipei lui Gigi Becali. Chiar dacă jucătorul român la echipa de club, Gigi Becali a reușit în cele din urmă să se îmbogățească în urma mutării sale și a anunțat că a primit în sfârșit cele 6 milioane de euro pe Florinel Coman.

„Gata, tată, au intrat banii pe Florinel Coman. 6 milioane euro!!! Sunt toți în cont…Ce emoții să am? N-am avut nicio emoție, știam ca sunt obligați să plătească. Era o chestiune de timp, nu aveau ce sa facă. Nu te joci cu FIFA, cu regulamentele.

Ce să fac, ce să fac??? Dacă nu mă pricep la fotbal ( n.r. râde în hohote). Le mai calculăm și vreo 600.000 de euro dobânzi și gata!!! Bănuțul e în cont la Gigi Becali. Hai, sa fiți sănătoși!!!”, a declarat Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK

Florinel Coman a forțat revenirea la FCSB. De ce l-a refuzat Gigi Becali

Florinel Coman a rămas cu sufletul alături de FCSB, echipa cu care a câștigat o Cupă și un campionat.

și de ce nu i-a permis să revină la FCSB: „Eu i-am dat lui următorul sfat – ‘Banii se fac greu, ai de luat la final 6 milioane! Mai ai și tu 1,5 – 2 milioane, ce ai luat de la mine. Să-ți iei banii, trage din dinți, suferă, dar ia banii pentru familia ta! Lasă fotbalul’. Așa i-am spus lui!”.

Florinel Coman, în criză de formă la Al-Gharafa

După 7 sezoane petrecute la FCSB, Florinel Coman a așteptat să prindă un transfer important în străinătate. El a ajuns în cele din urmă la Al-Gharafa. Sezonul trecut, el a evoluat în a doua parte sub formă de împrumut la Cagliari, în Serie A, dar nici acolo nu a confirmat.

Revenit la formația din Qatar, Florinel Coman a fost folosit tot mai puțin de antrenorul Pedro Martins. În cel mai recent meci, cu Al-Duhail, el a fost băgat pe teren în minutul 90+10. Fotbalistul român a strâns în acest sezon 2 goluri și un assist în 7 apariții pentru Al-Gharafa, pierzând de asemenea și echipa națională.