Gigi Becali merge în audiență pentru ca FCSB – CFR Cluj să se joace în Ghencea. „Păi suntem nebuni cu toții? Să văd dacă are bărbăție!”

Patronul FCSB-ului pune presiune pe Vasile Dîncu, ministrul apărării, să o lase pe FCSB să joace pe stadionul Ghencea, deși Clubul Sportiv al Armatei Steaua nu își doresște acest lucru.

Gigi Becali merge în audiență pentru ca FCSB – CFR Cluj să se joace în Ghencea

Gigi Becali a mărturisit că galeria nespus de mult să joace meciul din ultima etapă cu CFR Cluj pe stadionul din Ghencea și pune presiune pe Vasile Dîncu, spunând că vrea să vadă câtă bărbăție are pentru a lua o astfel de decizie: „Nu știu cât de mare bărbăție are ministrul apărării. Am înțeles că e apropiat de CFR Cluj, dar ce importanță are.

Credeți că e important unde se joacă? Galeria a cerut asta și eu măcar atât să fac pentru ei. Nu numai pentru ei, pentru toată țara românească, care e stelistă. eu o să fac și o audiență la primul-ministru.

Eu vă întreb un lucru, eu am adus în România și din vânzări de jucători aproape 100.000.000 de euro. Nu am dus niciun ban afară”.

„Am plătit taxe de 40-50.000.000 de euro. Iar CSA-ul, care nu e Steaua, deocamdată e… bine, eu sunt Steaua, FCSB, cum vreți voi.

Dar sunt român, duc bani în România, iar CSA-ul consumă 3-4.000.000 de euro de la bugetul Ministerului Apărării. Au făcut un stadion de 30.000 de locuri și ei joacă cu 2.000. Păi suntem nebuni cu toții?”, a spus Gigi Becali, la TV .

„Eu vreau doar meciul ăsta pe Ghencea, atât!”

Gigi Becali a continuat și a spus că să joace doar meciul din ultima etapă cu CFR Cluj pe „Ghencea”, în rest vrea să rămână pe „National Arena”.

Totodată, patronul „roș-albaștrilor” a spus și în ce condiții vrea să se înțeleagă bine cu galeria, pe care a felicitat-o pentru susținerea arătată în deplasarea de la Cluj:

„Pe mine nu mă interesează galeria când mă înjură, când jignesc. Mă interesează galeria când vin în număr mare în deplasare la CFR, ținând cont că eram la 5 puncte distanță.

Eu vreau să fiu apropiat de galerie, dar ei trebuie să înțeleagă că la mine eu comand, nimeni altcineva”.

Fanii FCSB-ului l-au ironizat pe Dan Petrescu, prin intermediul liderului Gheorghe Mustață, FANATIK.

„Eu nu m-am implicat, am făcut doar cerere așa. Dar dacă e important, o să merg la ministrul apărării și vreau să văd dacă are bărbăție de comandant, că deștept știu că este.

Eu vreau doar meciul ăsta, atât. Galeria a vrut, e dorința lor. Permanent nu te lasă, ei zic că e stadionul lor, bine, mă, e al vostru”, a mai spus Gigi Becali.