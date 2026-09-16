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Marius Șumudică (55 de ani) le-a cerut scuze suporterilor FCSB într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, însă ultrașii din Peluza Nord au confirmat că nu vor accepta niciodată ca tehnicianul să pregătească echipa „roș-albastră”. Gigi Becali (68 de ani) a reacționat după afirmațiile făcute de actualul antrenor al lui CFR Cluj.

Gigi Becali, prima reacție după ce Marius Șumudică le-a cerut scuze fanilor din Peluza Nord: „Trebuie să aibă pedigree de stelist”

Gigi Becali a declarat că Marius Șumudică trebuie să poarte o discuție cu Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, iar patronul FCSB-ului a subliniat faptul că orice tehnician care ar veni la echipa „roș-albastră” trebuie să aibă „pedigree de stelist”. „Nu știu (n.r. că Șumudică și-a cerut scuze). Trebuie să vorbească (n.r. cu Mustață).

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După toate cele întâmplate, pentru că suporterii au susținut echipa, e un semn de respect din partea mea. Nu le mai dau bani. În 2000, dădeam bani, 10.000 de dolari, 7.000 de dolari, 5.000 de dolari… Oamenii ăștia nu mai cer bani, ei merg pe banii lor. Atunci e un semn de respect. Orice antrenor care vine la FCSB trebuie să aibă pedigree de stelist”, a afirmat Gigi Becali la . Afirmațiile lui Marius Șumudică .

Ce a declarat Marius Șumudică

Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, actualul antrenor al lui CFR Cluj a transmis un mesaj suporterilor cu care a avut conflicte în trecut. „Eu pot să îmi reproşez un singur lucru. Am fost foarte ataşat, de un club precum Rapid şi am făcut greşeli. Am tăria să îmi cer scuze suporterilor FCSB-ului pe care i-am jignit. Şi eu am fost jignit şi i-am jignit.

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Le cer scuze suporterilor de la UTA, de acum o să îi aplaud. Cum i-am aplaudat şi pe cei de la FCSB şi pe toată lumea. Şumudică nu mai este cel de acum 10 ani când toată lumea îl făcea clovn, circar”, a afirmat Marius Șumudică. au oferit o replică dură după declarațiile tehnicianului.