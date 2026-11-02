Gigi Becali, mesaj direct pentru Andrei Nicolescu: „Să nu-i treacă prin cap asta!”

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Se anunță o luptă la titlu incendiară în sezonul 2026-2027. Gigi Becali (68 de ani) a făcut o analiză a principalelor candidate și e convins că Dinamo nu are puterea să termine campionatul pe locul 1. Latifundiarul din Pipera a lăudat-o însă pe campioana en-titre, Universitatea Craiova.

Gigi Becali îi spulberă visul lui Andrei Nicolescu! „Să nu îi treacă prin cap că vor lua campionatul”

Dinamo e lider în SuperLiga, cu 33 de puncte, la 12 lungimi de rivala FCSB (locul 6). Astfel . Ultima performanță datează din sezonul 2006-2007, când antrenor era Mircea Rednic. Chiar dacă în acest moment diferența de puncte e uriașă, iar , Gigi Becali e convins că Dinamo nu are șanse la titlu și i-a transmis acest lucru lui Andrei Nicolescu.

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„Lui Nicolescu să nu îi treacă prin cap că vor lua ei campionatul. Să nu îi treacă, că nu are cum. (n.r. – Cine se va bate la campionat? FCSB cu Universitatea Craiova?) Eu cred că doar noi și Craiova. Craiova se va bate doar cu noi. Ei încet încet vor pierde și vor cădea puțin. Bine și noi cu Craiova… Nici eu nu mă bat cu Craiova. Dacă nu aduc jucător, nu mă bat cu Craiova”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali e impresionat de Universitatea Craiova

Gigi Becali a comentat și afirmațiile lui Andrei Nicolescu, care a transmis că nu înțelege de ce adversarele intră cu frică în meciurile contra Universității Craiova. Latifundiarul din Pipera e de părere că nu este vorba despre o teamă propriu-zisă, ci despre diferența de valoare. Momentan, Dinamo e pe locul 1 în SuperLiga, cu 33 de puncte, cu unul mai mult decât campioana en-titre.

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„(n.r.- Nicolescu zicea că toate echipele intră cu frică la Craiova) Nu intră cu frică. Frica vine din neputință. Dacă tu ai un cuțit și îl vezi pe unul cu o sabie de 2 metri, nu îți e frică? Ei pe teren intră cu curaj, dar după 6-7 schimbări de pase, oamenii își dau seama că e diferență mare între ei și Craiova. Craiova are echipă bună”, a mai spus patronul FCSB.

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Drăguș va juca împotriva lui U Cluj

Gigi Becali a făcut și un anunț în privința lui Denis Drăguș. Cel mai bine plătit fotbalist din SuperLiga a fost . „(n.r. – Drăguș joacă 15 minute astăzi?) Da, astăzi o să îl vedem”, a conchis Becali.

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