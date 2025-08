Gigi Becali, mesaj direct pentru cine îl critică: „Ciocu’ mic”. Cine pleacă și cine revine la FCSB după eșecul cu Dinamo

Dinamo a câștigat în fața lui FCSB în etapa a 4-a din SuperLiga, scor 4-3 în favoarea „câinilor”. La două zile după meci, Gigi Becali a vorbit la palat despre modificările ce vor avea loc la echipă în viitorul apropiat .

Gigi Becali, declarații după începutul slab de sezon al FCSB-ului

Gigi Becali a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă organizate la palat, că lucrurile se vor schimba la FCSB de acum înainte. Patronul susține că echipa se va axa pe campionat, acolo unde o vede pe CFR Cluj drept principala contracandidată la titlu.

„Nu este nicio explicație pentru ce se întâmplă cu echipa! De 25 de ani, de când sunt eu în fotbal, nu mi s-a întâmplat așa ceva și de asta nu am nicio explicație. Ca atare, de acum înainte se schimbă foaia. Tot am făcut, am zis, dar aici e vorba despre altceva. E vorba de duhuri, lucruri care mă depășesc și de acum înainte voi face doar dragoste și rugăciune. Dacă e o problemă mentală, de acolo vine, de la duhuri! De ce să fie afectați jucătorii că i-am criticat eu?

Contează că Tănase va lipsi cu Drita, dar asta este! Nu-mi fac niciun fel de griji, ce-a fost, a fost, s-a terminat și ce-a fost nu o să mai fie. Așa a vrut Dumnezeu, noi nu știm, dar poate are ceva în plan mult mai măreț decât a fost anul trecut. Nu mai contează ce adversar avem, contează calificarea. Am avut cei mai slabi adversari și ne-au bătut de două ori. Ca atare, de ce să mai vorbesc de adversar? Așa a fost să fie, o să vedem ce va fi.

„E bine că avem aceleași puncte cu CFR Cluj”

Trecutul îl dau uitării. În prezent, noi trebuie să ne comparăm cu ai noștri. Cu CFR suntem în turul 3, doar că noi avem un culoar mai bun decât ei. Craiova e în Conference League și are un program greu în turul 3 și în play-off.

Acum ne axăm pe campionat, e bine că avem aceleași puncte cu CFR Cluj, asta e important pentru noi. Plecăm de la egalitate, nu avem niciun handicap. Eu zic că tot cu ei ne batem anul acesta.

(n.r. – Craiova are 10 puncte deja) Orice se poate întâmpla în fotbal, dar la momentul acesta mă interesează doar CFR. Aseară mă interesa să câștige Craiova, pentru ca CFR Cluj să rămână la aceleași puncte cu noi”, a declarat Gigi Becali.

„Îl transferăm pe Edjouma la noi”

În continuare, . La capitolul plecări, Andrei Gheorghiță va merge împrumut în viitorul apropiat, acesta fiind adus la FCSB pentru următorii ani, nu pentru prezent.

„(n.r. – Vă mai gândiți să mai transferați pe cineva?) Îl transferăm pe Edjouma la noi! De Băluță nu știu, o să vedem. Așa a zis MM, că o să revină Edjouma. Într-un fel am greșit-o, de ce? Trebuia să fac comparație între Edjouma și Gheorghiță și Edjouma și Ștefănescu. Aici mă refer la putere și valoare.

Trebuia să aleg Edjouma, apoi Ștefănescu și Gheorghiță. Chiar și Băluță! Cum să pui în comparație Băluță cu Gheorghiță? Gheorghiță nu e luat pentru acum, ci pentru un an sau doi. El trebuia împrumutat. Edjouma mai avea puțin și pleca la CFR Cluj. Mai avea puțin Edjouma și pleca la CFR Cluj. Eu mă înțelesesem cu Neluțu Varga și i-am zis să dea 100.000 de euro. A zis că dă, numai că Edjouma nu a mai vrut.

Edjouma voia și 70.000 de euro, adică toți banii, până la final. Decât să-i dau banii, mai bine îl țin eu. El voia să plece liber, nu-i convenea că iau eu 100.000 pe el, mai voia și 70.000 pentru el. I-am spus să rămână la noi. Pe Gheorghiță vrem să îl dăm împrumut”.

„Cei care îi critică pe Pintilii și Charalambous să aibă ciocul mic”

În finalul conferinței de la palat, Patronul a aruncat o „săgeată” și a transmis că cei care îi critică pe cei doi antrenori ar trebui să țină „ciocul mic”.

„Antrenorii care îi critică pe Pintilii și Elias Charalambous să aibă ciocul mic. Trebuie să facă o mașină de cusut pentru a-și coase buzele. Ei au demonstrat, au băgat 16 milioane de euro în club anul trecut.

Charalambous sau Pintilii nu mai au nevoie de nimic, orice s-ar întâmpla, eu nu o să îmi schimb părerea. Ei și-au făcut deja evaluarea, au câștigat două campionate, au dus echipa în Europa League. Nu mă mai întrebați de Charalambous și de Pintilii!

(n.r. – Suporterii au certat jucătorii după meciul cu Dinamo) Suporterilor nu ai ce să le zici. Ei sunt suporteri adevărați, puternici. Ei vin peste tot, fac atmosferă și fără ei nu poți să faci fotbal. Nu ai suporteri, nu poți să faci fotbal”, a încheiat Gigi Becali.