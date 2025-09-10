Gigi Becali, mesaj direct pentru Lucescu: „Să fie demn cum a fost toată viața. Să lase pe altcineva!”. Pe cine vede selecționer? „El e singurul”. Exclusiv

Naționala României a suferit un nou insucces în preliminariile Campionatului Mondial, Gigi Becali, patronul de la FCSB, a intrat în direct și a vorbit despre viitorul reprezentativei de seniori. Omul de afaceri știe cine ar putea prelua frâiele tricolorilor în cazul în care „Il Luce” decide să spună stop colaborării cu federația.

Mircea Lucescu, un nou insucces la cârma naționalei României

Tricolorii au făcut un meci foarte slab cu Cipru. Naționala României a remizat 2-2, iar șansele la primul loc în grupa preliminară pentru Campionatul Mondial sunt doar matematice. Toată atenția se mută acum pe barajul din luna martie, acolo unde, în proporție de 99%, biletele sunt asigurate grație performanței bune din Nations League.

Gigi Becali: „Nu concep ca Mitriță și Baiaram să fie rezerve”

. Mircea Lucescu nu a reușit să găsească soluția pentru ca jocul tricolorilor să funcționeze. Gigi Becali, patronul de la FCSB, a recunoscut că nu a urmărit partida de la Nicosia, întrucât jucătorii campioanei României au fost ținuți pe banca de rezerve.

„Care e problema mea? Ai șapte jucători de la mine și niciunul nu joacă? Ce mă interesează pe mine? Eu nu comentez de Lucescu, că e un om de respectat. Viața lui nu îți permite să spui ceva urât despre el. Singurul comentariu pe care îl pot face e atât: nu concep ca Mitriță și Baiaram să fie rezerve. Nu am treabă cu jucătorii mei, dar nu concep ca ăștia doi să nu joace. Ei doi sunt cei mai buni jucători ai României. În rest, nu mă interesează să comentez despre Lucescu”, a explicat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gică Hagi în locul lui Mircea Lucescu la națională!? Ce spune Gigi Becali

În plus, omul de afaceri a vorbit despre viitorul lui Mircea Lucescu. Gigi Becali a dat de înțeles că, în cazul în care selecționerul va pleca de la cârma naționalei, Gică Hagi ar fi cel mai potrivit om să preia reprezentativa de seniori, întrucât cunoaște la perfecție fotbalul românesc.

„Părerea mea: are o vârstă, îl iubim, îl respectăm și trebuie să se lase cu demnitate, să îl iubim în continuare. Și acum nu vorbim lucruri rele despre el. Nu comentăm că e Lucescu. El să fie demn cum a fost toată viața până la 80 de ani. Să spună. Așa ar trebui să facă, părerea mea.

Eu nu îi cer demisia lui Lucescu. Nu îmi permit. Nu am calitate de așa ceva la fotbal. Normal, cel care e cel mai bun antrenor al nostru, la ora asta liber de contract și care poate să vină, e Gică Hagi. Mai e și Olăroiu, care a demonstrat, dar el nu poate să vină. Sigurul e Gică. El cunoaște toți jucătorii. El a făcut din rahat bici. A luat campionatul de două ori cu Farul. E ceva din domeniul fantasticului. Nu vreau să zic mai mult din respect pentru Lucescu.

Când e vorba de Lucescu trebuie să ne mai estompăm părerea. Nu mai ai respect pentru un om care până la 80 de ani a făcut ceva în toată lumea? Toate performanțele pe care le-a avut… Când ai o vârstă… e totul până la o vârstă. El arată tânăr. Arată de 60 de ani, nu de 80. Nu vreau să spun mai multe.

Pe Lucescu eu cred că trebuie să îl privim cum e Messi în fotbal. Că au mai fost Maradona, Pelé, Neymar. Dar Messi nu se mai naște. Poate Yamal, dacă duce o viață sportivă… Așa e și Lucescu. Ca Lucescu nu mai există vreun antrenor român. Nu a fost niciunul ca el. A făcut performanță în toată Europa. Nu s-a născut unul ca el până acum. E numărul 1. Vrem să rămână numărul 1. Să nu i se pună o pată”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.